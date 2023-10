Valentina Ferragni annulla gli impegni di lavoro: “Resto a Milano con la mia famiglia” Valentina Ferragni con una IG story ha fatto sapere oggi di aver annullato gli impegni di lavoro in programma a Parigi per restare vicina alla famiglia. Sono giorni di apprensione questi per via delle condizioni di salute di Fedez.

A cura di Gaia Martino

Valentina Ferragni con una Instagram story pubblicata nel pomeriggio ha fatto sapere di aver annullato gli impegni di lavoro per restare vicino alla famiglia. L'influencer, sorella di Chiara Ferragni, sarebbe dovuta partire per Parigi per partecipare ad un evento della Paris Fashion Week ma, viste le condizioni di salute del cognato Fedez, ha deciso di restare a Milano "con la famiglia".

Le parole di Valentina Ferragni

"Ieri sarei dovuta tornare a Parigi per le ultime sfilate della Paris Fashion Week ma ho deciso di rimanere qui a Milano con la mia famiglia": con queste parole Valentina Ferragni ha fatto sapere ai fan di aver deciso di non volare a Parigi. Avrebbe dovuto partecipare ad un evento, ma stando alle sue parole, ha deciso di rimanere a Milano. Sono giorni di apprensione per la famiglia Lucia Ferragni dopo le emorragie dovute a ulcere intestinali di cui è stato vittima Fedez. Il cantante attualmente è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano.

Come sta Fedez ricoverato in ospedale

Gli ultimi aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Fedez li ha diffusi l'ANSA. Il rapper sarebbe "in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero", si legge. Attualmente Federico Lucia è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano: è "costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo", ma la situazione "rimane delicata". Per questo motivo, scrive l'ANSA, sarebbe esclusa ora una dimissione dall'ospedale nel quale dovrebbe rimanerci – con ogni probabilità – "fino alla prossima settimana". Al suo fianco la moglie Chiara Ferragni e i genitori, Franco e Annamaria, i quali, ieri, ai microfoni de La Stampa hanno fatto sapere che il figlio "sta un po' meglio". "Dobbiamo essere forti per lui", le parole di papà Franco rilasciate all'esterno dell'ospedale.