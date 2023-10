Peppa Pig al passo con i tempi, lavorerà in smart working nella nuova stagione Peppa Pig è una delle serie per bambini più amate degli ultimi anni. Nell’ultima stagione, in uscita il 13 ottobre in anteprima su RaiPlay, la celebre maialina lavorerà in smart working con il resto della sua famiglia, spiegando ai più piccoli il significato e l’importanza del lavoro da casa.

A cura di Sara Leombruno

Dal Covid in poi la modalità d'approccio al lavoro è cambiata del tutto: anche a distanza di tre anni, lo smart working fa parte delle vite di moltissimi lavoratori e i cartoni animati si adeguano. Nella nuova stagione – la decima della serie – in uscita in anteprima venerdì 13 ottobre su RaiPlay, anche Peppa Pig e famiglia lavorano da casa. Le nuove tecnologie saranno all'ordine del giorno anche nel noto cartone animato targato Rai, con Peppa e George che si divertiranno a sperimentarle, svelando i segreti del cinema di animazione.

Peppa Pig lavora in smart

A partire da lunedì 23 ottobre la nuova stagione della famosissima maialina Peppa sarà proposta tutti i giorni, alle 8 e alle 15.50 anche su Rai Yoyo. I personaggi noti di Nonno e Nonna Pig, Peppa e George sperimenteranno come farsi aiutare da un robot nei lavori di casa e in giardino e aiuteranno a organizzare l’irrigazione dell’orto. I due maialini, con i loro compagni di scuola, si divertiranno a giocare con la carta, impareranno come fare un breve disegno animato e a che cosa servono le lenti da vista. Mentre i genitori lavorano da casa, anche Peppa organizzerà il suo ufficio con l’aiuto di George.

Greg Childs, ex produttore della CBBC, marchio televisivo della BBC dedicato ai bambini, ha spiegato in un'intervista i motivi del successo della serie: "Tutto merito dei testi. Se Peppa ha fatto qualcosa è ricordarci che niente può sostituire la grande scrittura". L’altro ingrediente fondamentale è il tema della famiglia, descritta in un contesto che riesce a restare al passo con i tempi: "Peppa sembra aver cambiato la televisione per i piccoli – sottolinea Childs – è uno di quei fenomeni che capitano una volta ogni 10 anni".

Lavoro da casa e cartoni animati

Non è la prima volta che la nuova realtà del lavoro da casa si incontra con quella del mondo dei cartoni animati. Una delle prime aziende di produzione cinematografica a fare i conti con lo smart working era stata la Disney, che durante la pandemia si era cimentata in una serie di cortometraggi girati completamente da casa su Olaf, il pupazzo di neve di Frozen. Il primo episodio era stato pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Disney Animation, durava pochi secondi e introduceva un nuovo simpatico personaggio.