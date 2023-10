Il ritorno dei Cesaroni, la produttrice: “I fan vogliono una nuova stagione, non possiamo ignorarli” “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta”, ha spiegato Verdiana Bixio, presidente della casa di produzione de I Cesaroni Publispei. “Ora ci vuole una storia forte, che sappia emozionare”.

A cura di Giulia Turco

Claudio Amendola ha aperto alla possibilità di un ritorno de I Cesaroni. Ospite a Verissimo, l’attore ha fatto rivivere al pubblico la nostalgia per la serie, che ha letteralmente segnato un’epoca e una generazione di telespettatori. L’ultima stagione è andata in onda nel 2014 su Canale 5 e, di recente, è stata riproposta in streaming su Netflix. Una magra consolazione rispetto alla possibilità dell’uscita di nuovi episodi.

Parola alla produzione de I Cesaroni

A fare chiarezza sulla possibilità di un ritorno de I Cesaroni è stata la presidente di Publispei, casa di produzione della serie, Verdiana Bixio che, intervistata da DavideMaggio.it ha lasciato intendere che ci sarebbe un progetto a riguardo. “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta”, ha spiegato. Naturalmente per ora sarebbe prematuro parlare se non al condizionale, ma sembra chiaro che l’idea sia stata ampiamente presa in considerazione. “La nostra mission è emozionare il pubblico”, ha aggiunto Bixio, “con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”.

La posizione di Claudio Amendola

Sembra quasi dunque che le posizioni espresse recentemente in tv da Claudio Amendola avessero lo scopo di sondare il terreno del pubblico che, solo l’idea, sembra non stare nella pelle. D’altronde sono passati ben nove anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio e ben diciassette dall’esordio della serie. Considerando la buona risposta della serie anche sulle piattaforme di streaming, sembra che un ritorno de I Cesaroni sarebbe più che gradito. "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”, si è sbilanciato Amendola con un sorrisetto complice. Targata Mediaset, la serie è andata in onda dal 2006 fino al 2014 e ha raccontato appassionanti intrecci familiari, amori, avventure, che sarebbe interessante rileggere in chiave contemporanea.