Claudio Amendola e il ritorno de I Cesaroni dopo dieci anni, l’annuncio in diretta L’attore, ospite di Verissimo, lascia trasparire la concreta possibilità di un ritorno della serie di grande successo di Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

I Cesaroni torna su Mediaset con una nuova stagione? A dirlo, o meglio a lasciarlo immaginare, sono Claudio Amendola e Silvia Toffanin, che ha ospitato l'attore nella puntata di Verissimo del 15 ottobre. Nel mezzo della chiacchierata sulla sua vita privata e sul prossimo impegno in Tv con Io Canto – Generation, programma condotto da Gerry Scotti, Amendola si è lasciato scappare una frase sibillina: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". Ne è quindi seguito un silenzio complice tra i due, condito di sorrisini, gesti vari e allusioni che hanno lasciato intendere ci potrà essere un annuncio prossimamente.

La serie, andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, ha segnato una stagione ben precisa della fiction targata Mediaset e dal 20 luglio arriva sulla piattaforma streaming, rispolverando i drammi familiari, gli intrecci, gli amori e la comicità di uno dei prodotti di maggiore successo di Mediaset, tra gli ultimi ad avere un impatto forte sul pubblico generalista.

I Cesaroni su Netflix nel 2023

Di recente è arrivato anche l'approdo de I Cesaroni su Netflix, un'operazione della piattaforma streaming che si inscrive in una serie di titoli che hanno fatto la fortuna della Tv generalista negli anni scorsi e che Netflix prova a convertire in chiave streaming, puntando in questo caso sull'effetto nostalgia come era accaduto per Boris.

Il possibile rinnovo dei Cesaroni

Un'eventuale rinnovo de I Cesaroni per nuove stagioni potrebbe rivelarsi una mossa interessante da parte di Mediaset, forse la prima di questo tipologia per l'azienda di Cologno Monzese in relazione al settore fiction. Una nuova stagione de I Cesaroni significherebbe anche il ritorno di Claudio Amendola alla fiction su Mediaset dopo Il Patriarca, prodotto che nella scorsa stagione televisiva aveva riscosso un discreto seguito, del quale non è previsto, al momento, alcun seguito.