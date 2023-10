Fedez in leggero miglioramento: “Situazione delicata, rimarrà ancora in ospedale” Fedez, fa sapere l’ANSA, è in leggero miglioramento dopo le emorragie dovute a ulcere intestinali: ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, resterà in ospedale per un’altra settimana. “Costantemente monitorato, la situazione è delicata”.

A cura di Gaia Martino

Sono giorni di apprensione per Fedez, ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dallo scorso venerdì in seguito a due emorragie dovute a ulcere intestinali. L'ANSA pochi minuti fa ha fatto sapere che il cantante sarebbe "in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero" ora, grazie alla terza trasfusione, avvenuta dopo il nuovo sanguinamento di domenica, per cui i medici sono intervenuti con una gastroscopia urgente in sala operatoria. Fedez al momento è "costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo". Si legge che nonostante il miglioramento, la situazione rimane "delicata": il rapper resterà in ospedale fino alla prossima settimana.