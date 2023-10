J-Ax smentisce la sua presenza a X Factor: “Non sostituirò Fedez ai live, spero si rimetta presto” Con una storia Instagram, J-Ax ha smentito la sua possibile presenza nella giuria di X Factor al posto di Fedez, qualora il rapper non dovesse rimettersi in tempo. “Non lo sostituirò, rimettiti presto Fede”, ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Fedez sembrano rassicuranti: i controlli hanno dato esito positivo e il rapper potrebbe lasciare l'ospedale già in giornata(venerdì 6 ottobre). Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulla sua presenza come giudice di X Factor ai live, in partenza il prossimo 26 ottobre. Si vociferava che J-Ax potesse prendere il posto dell'amico e collega dietro il bancone, ma il diretto interessato è intervenuto per smentire.

La smentita di J-Ax: "Non sostituisco Fedez"

Con una storia Instagram, J-Ax è intervenuto per fare chiarezza sulle voci riguardo la sua possibile presenza a X Factor al posto di Fedez. Non sarà lui a sostituirlo, nel caso non fosse nelle condizioni di presenziare ai live del programma. "Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor", ha scritto il rapper sui social. Poi ha concluso: "Rimettiti presto Fede". L'attuale giudice si trova ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere dimesso proprio oggi.

Incognita live X Factor: Fedez ci sarà o verrà sostituito?

Fedez potrebbe lasciare l'ospedale proprio oggi, dopo quasi due settimane di ricovero a seguito di un'emorragia interna provocata da due ulcere. Sono stati giorni di preoccupazione per la famiglia, dalla moglie Chiara Ferragni, che ha da poco rotto il silenzio sui social, ai genitori Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, che hanno sempre mantenuto un cauto ottimismo.

Nel frattempo, la nuova edizione di X Factor ha preso il via e Fedez è uno dei giudici insieme ad Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico. Le sue condizioni di salute, però, potrebbero rendere necessario un sostituto per i live, almeno per il primo, che inizia il prossimo 26 ottobre. Si vociferava potessero esserci Annalisa o J-AX (prima della sua smentita), con cui ha collaborato al brano Disco Paradise. In ogni caso, per ora, le puntata sono coperte e già registrate.