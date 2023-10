Belve di Francesca Fagnani si sposta su NOVE dopo il no a Fedez? Risponde l’Ad Rai Secondo alcune indiscrezioni, il programma Belve di Francesca Fagnani potrebbe spostarsi da Rai2 a Nove dopo il ciclo di puntate previsto in primavera e l’ospitata saltata di Fedez. A far chiarezza ci ha pensato l’ad Rai Roberto Sergio, ospite di Fiorello a VivaRai2.

A cura di Elisabetta Murina

Belve si sposta sul NOVE. È questa l'indiscrezione, lanciata da TvBlog, che sta circolando nelle ultime ore sui social e sul web. Stando alle voci, il programma condotto da Francesca Fagnani potrebbe cambiare rete e tornare alle origini. Un'ipotesi che però è stata smentita questa mattina, lunedì 30 ottobre, dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ospite di Fiorello a VivaRai2.

Belve lascia Rai2 e torna su NOVE, l'indiscrezione

TvBlog sostiene che il programma di Francesca Fagnani potrebbe lasciare la Rai e tornare in onda su NOVW, la rete che per prima lo ha accolto e che negli ultimi tempi è in continua crescita, anche grazie all'arrivo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. Uno spostamento che arriverebbe dopo il secondo ciclo di puntate previsto in primavera (il primo è terminato lo scorso 25 ottobre) e che sarebbe una conseguenza della scelta dei vertici di bloccare l'intervista di Fedez a Belve. L'ospitata del rapper nel programma è stata a lungo discusse e l'azienda di Viale Mazzini aveva fornito versioni diversi, sostenendo che il no fosse dettato dei precedenti casi: il freestyle al Festival di Sanremo e il discorso sul palco del Concertone del Primo Maggio nel 2021.

Le parole di Roberto Sergio, Ad Rai

L'indiscrezione è stata presto smentita. A farlo ci ha pensato Roberto Sergio, ad Rai. Ospite di Fiorello a VivaRai2, nella mattinata del 30 ottobre, il conduttore gli ha chiesto senza giri di parole: "È vero che Belve andrà su Nove?". "No", ha risposto Sergio, mettendo quindi a tacere tutte le voci sulla questione. Il conduttore allora ha incalzato con ironia: "Se va a Nove, vado sotto casa della Fagnani e buco le gomme dell'auto di Mentana. Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”