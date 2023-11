Domenica In si ferma sul più bello: cosa è successo al programma di Mara Venier Il programma di Mara Venier è stato dimezzato: escluse le interviste a Fedez e Belen Rodriguez. Ecco cosa è successo.

La puntata di Domenica In del 26 novembre è andata in onda in formato ridotto. Le annunciate interviste, le più attese, a Belen Rodriguez e Fedez sono state rinviate alla prossima settimana. Il motivo, però, non è legato ad alcuna polemica tra i personaggi e l'azienda di Viale Mazzini e non è nemmeno riconducibile a una scelta di Mara Venier. Il programma è stato dimezzato per motivi di servizio. Su Rai2, infatti, c'era la finale di Coppa Davis e su Rai1 è stato spostato un appuntamento legato ad Eurovision.

Il cambio della programmazione Rai

Il cambio di programmazione si è dovuto a motivi di servizio: la Rai ha infatti deciso di spostare la trasmissione legata a Eurovision Song Contest, ovvero Junior Eurovision Song Contest 2023, previsto su Rai2, sul primo canale del servizio pubblico proprio perché su Rai2 c'era l'attesa finale di Coppa Davis, che è stata vinta dagli azzurri. Questa scelta ha avuto un impatto diretto su Domenica In che è stata troncata alle 15.50, proprio sul più bello. Infatti, erano attese le interviste a Fedez e Belen Rodriguez.

Quando andranno in onda le interviste a Belen Rodriguez e Fedez

Ma quando andranno in onda le interviste a Belen Rodriguez e Fedez? Mara Venier ha ovviamente registrato le interviste che saranno disponibili per la puntata del 3 dicembre di Domenica In, la settimana prossima. Erano entrambe due interviste molto attese perché quella di Fedez sarebbe arrivata proprio nella settimana della grande polemica che ha interessato X Factor, con l'esclusione di Morgan dal tavolo dei giudici. Anche l'intervista a Belen Rodriguez era molto attesa, in relazione alla storia d'amore che da giorni campeggia sulle cronache del gossip: quella con Elio Lorenzoni. I telespettatori di Rai1 potranno vedere il contenuto di queste due interviste, entrambe realizzate da Mara Venier, soltanto la settimana prossima.