Finale Coppa Davis, Italia-Australia oggi in campo con Sinner-de Minaur e Arnaldi-Popyrin: orari TV e dove vedere le partite di tennis sulla Rai

Quello di oggi è un giorno storico. Dopo venticinque anni l'Italia disputa la finale di Coppa Davis e dopo quarantasette anni l'Italia può vincere la Coppa Davis. Gli Azzurri dopo aver eliminato l'Olanda e la Serbia sfidano l'Australia e lo fanno da favoriti, vogliono il bis dopo la vittoria del 1976. Jannik Sinner sarà il secondo a scendere in campo. Il numero uno italiano, che ha battuto di nuovo Djokovic, sfiderà de Minaur. I primi a giocare, alle ore 16, saranno Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin.

Tutte le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis).

Il programma di Italia-Australia oggi in finale di Coppa Davis e i risultati degli azzurri

ore 16: Matteo Arnaldi – Alexei Popyrin

a seguire: Jannik Sinner – Alex de Minaur

a seguire: Sinner/Sonego – Purcell/Ebden

A che ora gioca Sinner oggi con de Minaur in Coppa Davis: orario e programma

Jannik Sinner affronterà nel tardo pomeriggio il suo grande amico Alex de Minaur, che ha sempre battuto in tutti i precedenti confronti diretti. Sinner è favoritissimo nel secondo match del programma di giornata che inizierà tra le ore 18 e le ore 19. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky.

Coppa Davis, Arnaldi-Popyrin oggi in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

Il primo singolare della finale di Coppa Davis 2023 lo giocheranno i rispettivi numeri due, che dovrebbero essere Matteo Arnaldi, in campo nei quarti ma non in semifinale, e Alexei Popyrin, tennista di medio livello. L'incontro inizierà alle ore 16 e si potrà seguire su Sky e Rai 2.

L'orario del doppio con Sinner e Sonego e dove vedere la partita in diretta e streaming

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in caso di necessità saranno ancora in campo insieme in doppio. L'incontro tra la coppia italiana e quella australiana tra Purcell e Ebden si disputerà solo se sarà decisivo. In caso di 2-0 il doppio sarà cancellato. Se Sinner/Sonego sfideranno Purcell/Ebden non giocheranno prima delle ore 21. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go e NOW.

