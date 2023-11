La dedica commossa di Matteo Arnaldi dopo la vittoria su Popyrin in Coppa Davis: “È per due persone” Matteo Aranaldi ha vinto il primo singolare in finale di Coppa Davis a Malaga su Popyrin in tre set, regalando il primo punto all’Italia sull’Australia. Poi, la gioia per il successo più importante della sua carriera e l’emozione per una dedica particolare.

Matteo Arnaldi ha regalato il primo punto all'Italia in Coppa Davis contro l'Australia ponendo una ipoteca pesantissima sulla possibile vittoria della nazionale azzurra nel torneo. Un successo che ha visto il nostro atleta giocarsi un match incredibile contro Popyrin, in tre set (7-5, 2-6, 6-4) regalando a Jannik Sinner l'occasione d'oro per chiudere i conti nel secondo singolare. Tantissima fatica, alti e bassi continui fino al colpo vincente che ha permesso al giovane 22enne di Sanremo il successo più importante della sua carriera, dedicato alla scomparsa del papà della sua ragazza.

Cuore e tennis: Matteo Arnaldi è riuscito a domare emozioni e avversario in un infinito su e giù per le montagne russe del primo singolare di Malaga in finale di Coppa Davis. Un successo che ha visto l'azzurro prendersi il primo set per poi crollare inesorabilmente nel secondo. Poi, il terzo dove Arnaldi è sempre stato all’inseguimento dell'australiano, riuscendo ad annullare ben 8 palle break, e tremando nel servizio dove è riuscito a inserire solamente il 50% di prime.

Ma proprio sul bordo del baratro Arnaldi è rimasto inchiodato nella partita con la testa e, al momento giusto, ha sfruttato l’occasione prendendosi il vantaggio vincente su Popyrin prendendosi il break nel gioco che è valso il match, il decimo, chiudendo 6-4. Esultanza in campo, da parte sua e di tutto il clan azzurro che hanno abbracciato Arnaldi tutti insieme, mentre capitan Volandri lo aveva già omaggiato del proprio calore dopo averlo sostenuto per oltre due ore. Felicità per aver dato all'Italia un punto essenziale ma anche per la consapevolezza di aver conquistato la vittoria più importante, come ricordato nelle parole post partita.

"La vittoria più bella della mia carriera" ha ribadito Arnaldi ai microfoni Rai, sottolineando l'importanza di un match che è già storia personale e dell'Italia del tennis. "Ero contento anche dopo il primo match pur avendo perso, oggi sono felicissimo per aver vinto questa gara". Emozioni su emozioni, in un turbinio che ha avvolto il 22enne ligure, voluto da Volandri al primo singolare. "Sono contento delle emozioni e sensazioni che ho provato, per me è importante anche se non ho giocato una delle migliori mie partite, ma era fondamentale portare il punto a casa".

Poi, la dedica di un successo impareggiabile, che Arnaldi non dimentica di fare in diretta TV: "Tutto ancor più importante perché un mese fa è venuta a mancare una persona importante per me e per la mia ragazza" ha sottolineato con gli occhi umidi. "Questa vittoria è queste due persone e quindi per me oggi è ancora tutto più emozionante".