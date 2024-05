video suggerito

Napolitano fa impazzire Roma e scoppia in lacrime durante l’intervista: è il passato che ritorna Stefano Napolitano dopo la vittoria agli Internazionali contro Shang che gli ha permesso di volare al terzo turno, si è commosso pensando ai tanti infortuni del passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Stefano Napolitano ha vissuto emozioni troppo forti al Foro Italico. Il tennista italiano ha fatto impazzire il Pietrangeli battendo in rimonta Shang e guadagnando così il terzo turno del torneo di Roma. Un sogno che si realizza per un giocatore che ha pagato un prezzo altissimo alla sfortuna, ed è stato bloccato a più riprese dagli infortuni. Ora Stefano vuole riprendersi tutto e con gli interessi, e nel frattempo fa sognare i tifosi italiani.

Quello che nella scorsa stagione era il numero 555 del ranking, e che oggi si gode il best ranking di 125 (per ora), dopo il trionfo odierno nella bolgia dell'impianto romano non ha retto le lacrime durante l'intervista. Quando si è ritrovato a parlare del passato, Stefano si è commosso: "Questo momento qua l'ho sognato tante volte per darmi un po' di forza e non mollare. Non ero mai arrivato a questo punto a Roma". Mani sul volto e lacrime per Napolitano assoluto protagonista di giornata.

Proseguendo poi nel suo intervento ai microfoni di Sky, il biellese ha spiegato: "La partita è stata molto difficile per me all'inizio sentivo l'emozione. Sono un ragazzo che porta molto rispetto al contesto in cui si trova. Sentivo il calore della gente e volevo fare molto bene. Questa cosa all'inizio mi ha schiacciato, e all'inizio del secondo ero in difficoltà. Sentivo la forza di tutti e non potevo mollare. Sapevo di poter trovare il mio gioco per poterla portare a casa, mi sono detto "Credici e qualcosa succede di bello". È incredibile".

La sfortunata carriera di Stefano Napolitano, e i tanti infortuni

E chi ha vissuto un "calvario" come il suo, sa benissimo cosa significa crederci sempre. Uno dei giovani talenti più importanti del tennis italiano che sembrava poter affrontare una carriera prestigiosa. E invece ecco i ripetuti stop: due ernie, problemi infiniti alla schiena, una lesione al ginocchio, e anche l'operazione al gomito destro. Tanti pensieri negativi per Stefano, che è stato molte volte anche sul punto di smettere. Alla fine però il suo piglio e la forza di volontà hanno fatto la differenza, e oggi Stefano si gode il meritato successo.