video suggerito

Chi ha vinto tra Sinner e Berrettini nel torneo di PlayStation durante la Coppa Davis: volano sfottò Berrettini e Musetti hanno sfidato Sinner e Vavassori alla Playstation durante la Coppa Davis. Come è andata a finire? Sfottò e simpatia sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi ha vinto il doppio di calcio alla Playstation tra le coppie Berrettini-Musetti e Sinner-Vavassori? Questa la domanda che ha incuriosito gli italiani dopo il trionfo azzurro in Coppa Davis. Battute a parte, l'immagine dei nostri tennisti impegnati dietro le quinte a rilassarsi ai videogiochi ha conquistato tutti. E nelle ultime ore si sono scoperti anche i nomi dei vincitori, in un clima di grande simpatia.

La foto di Berrettini, Sinner, Musetti e Vavassori che giocano alla Playstation in Davis

Dopo che Alessandro Bega, l'attuale coach di Berrettini ha postato l'immagine degli azzurri impegnati a giocare alla Playstation in camera durante la fortunata avventura in Davis, i protagonisti sono usciti allo scoperto confermando ancora una volta la compattezza di un gruppo vincente. Matteo Berrettini ha ricondiviso la foto, scrivendo "E intanto Musettini > Vavinner", per spiegare che il doppio formato da lui e Musetti ha battuto Sinner e Vavassori.

Chi ha vinto tra Berrettini e Musetti contro Sinner e Vavassori

Che fosse stato questo l'esito dell'incontro, lo si era capito già dal commento di Lorenzo Musetti alla foto di Bega: "Intanto…". D'altronde proprio il tennista carrarino, aveva scherzosamente spiegato come il suo contributo purtroppo non vincente in campo era stato fondamentale fuori sia negli allenamenti, che nell'incoraggiamento e durante le situazioni di relax: "Il segreto è la semplicità tra i ragazzi e l'amicizia che ci lega. Si vede quando si fa il tifo per gli altri, quando si sta in campo, in tutti i momenti del giorno c’è uno scherzo e una battuta. È molto bello da vivere"

Gli sfottò nell'Italia di Davis

Berrettini a corredo dell’immagine del risultato ha voluto prendere in giro uno dei suoi due avversari, ovvero Andrea Vavassori sulle sue doti difensive: "Difendi bene comunque Andrea Vavassori". La risposta del doppista azzurro? Ha voluto tirare in ballo Lorenzo Musetti, e la sua presunta fortuna sfacciata: "Mai visto uno sculare come Muso…". E Lorenzo come ha reagito? Si è limitato a condividere il posto del suo compagno di doppio calcistico. Appuntamento alla prossima sfida.