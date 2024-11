video suggerito

L’Italia trionfa in Coppa Davis, siamo campioni del mondo di tennis! Sinner e Berrettini perfetti L’Italia per la seconda volta consecutiva, la terza nella sua storia, vince la Coppa Davis. A Malaga Berrettini e Sinner hanno vinto contro van de Zandschulp e Griekspoor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1.487 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia ha vinto ancora la Coppa Davis. A Malaga Berrettini e Sinner hanno sconfitto pure l'Olanda. Berrettini ha sconfitto 6-4 6-2 van de Zandschulp, poi Sinner ha superato sempre in due set Griekspoor. L'Italia fa il bis dopo il trionfo dello scorso anno e si aggiudica la coppa per la terza volta in assoluto. Si chiude in modo trionfale un'annata straordinaria per il tennis italiano, che ha Sinner numero 1 ATP e che sempre a Malaga pochi giorni fa ha vinto con la squadra femminile la Billie Jean King Cup.

Berrettini implacabile, batte van de Zandschulp ed è 1-0

van de Zandschulp parte bene, Berrettini pure. L'olandese ha perso quattro volte su quattro con Matteo, ed è stato sconfitto pure lo scorso settembre, a Bologna in Davis, e lo scorso ottobre, a Tokyo. L'equilibrio c'è, ma si spezza nel nono game quando d'incanto uno cala e l'altro sale di rendimento. Otto punti in fila ed è break. Berrettini implacabile tiene il servizio ed è 6-4 in 38 minuti.

Berrettini continua a martellare. Nel terzo gioco del secondo set, van de Zandschulp è sul 40-0, sembra fatta, non è così. 40-40, poi una magia di ‘The Hammer', che conquista la palla break, annullata. Un paio di diritti poderosi gli danno la seconda chance, arriva un doppio fallo, ed è break. Partita su binari tricolore.

Il finale è pura accademia. Berrettini ha il braccio sempre più sciolto, ace uno dietro l'altro, finisce 6-4 6-2. Dura un'ora e sedici minuti la prima partita della finale di Coppa Davis tra Italia e Olanda, 1-0. Berrettini perfetto in queste tre partite di Malaga, tre partite e tre vittorie. Perfetto.

Sinner sconfigge in due set Griekspoor

Griekspoor, oltre ad avere un gioco diverso rispetto a van de Zandschulp, è più forte, ha anche un carattere differente e scende in campo senza paura contro il numero 1 della classifica mondiale. Si gioca sull'uno – due, la partita è svelta, si arriva al tie-break, dove Sinner, da campione qual è alza il livello e si prende il primo set, vincendo per 7 punti a 2.

Spettacolare è la palla corta che spacca in due il tie-break, e di fatto anche la partita. Perché Griekspoor spesso è riuscito a mettere in difficoltà Jannik, o quantomeno diciamo a giocarsela ma non avendolo mai battuto in cinque confronti sa che è quasi impossibile vincere due set di fila. Il break arriva subito, terzo game, Jannik si porta sul 2-1.

L'olandese però si scuote per cinque minuti gioca in modo divino, prodezze a profusione, c'è il controbreak, ma Sinner si riporta avanti, altro break, 3-2. Da lì non c'è più storia, finisce 7-6 6-2. Sinner regala un'altra Coppa Davis all'Italia.