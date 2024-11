video suggerito

Sinner e Berrettini affondano l'Australia: l'Italia torna in finale di Coppa Davis contro l'Olanda L'Italia batte 2-0 l'Australia grazie alle vittorie di Sinner su de Minaur e Berrettini su Kokkinakis. Gli azzurri tornano in finale di Coppa Davis contro l'Olanda.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia torna in finale di Coppa Davis e avrà dunque l'opportunità di confermarsi campione in carica. Sinner e Berrettini hanno messo al tappeto l'Australia grazie alle vittorie in singolare su de Minaur e Kokkinakis. Dominante ancora una volta Jannik e grande prova di carattere di Matteo che hanno reso inutile il doppio. E adesso sfida contro l'Olanda battuta già nella scorsa stagione nelle Finals.

Vittoria di cuore per Berrettini contro Kokkinakis

Il pomeriggio di Malaga è iniziato bene con la significativa affermazione di Berrettini in tre set.6-7, 6-3, 7-5. Matteo dopo aver perso il primo parziale con tre set point non sfruttati, si è imposto in rimonta dimostrando carattere e costanza di rendimento. Una gioia incontenibile per il tennista italiano che si è lasciato andare ad un urlo liberatorio dopo il trionfo, fondamentale per il successo del team Italia.

Sinner chiude il discorso di Italia-Australia, de Minaur ancora battuto

Nel secondo singolare è toccato a Jannik Sinner poi imporsi abbastanza in scioltezza con Alex De Minaur 6-3, 6-4. Per quest'ultimo si è trattato della nona sconfitta in altrettanti confronti diretti a conferma di quanto il numero uno al mondo sia la bestia nera. Ha dato tutto il "demone" ma non c'è stato nulla da fare per lui, contro un avversario che rappresenta un vero e proprio muro invalicabile.

Italia in finale contro l'Olanda per il bis in Coppa Davis

Non c'è stato dunque bisogno di giocare il doppio decisivo, una buona notizia visto che la finale sarà domani e l'Olanda ha avuto un giorno in più per riposare. Un'occasione d'oro per l'Italia che avrà la chance di vincere il secondo titolo di fila. L'ultima nazione a riuscirci nel 2012 e nel 2013 è stata la Repubblica Ceca. Olanda che parte nettamente sfavorita, ma guai a sottovalutarla. Compito arduo per Griekspoor che affronterà ancora una volta Sinner con il quale non ha mai vinto in carriera.