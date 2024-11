Coppa Davis Italia-Australia LIVE, Berrettini-Kokkinakis in diretta: Matteo perde il primo set al tie-break, poi tocca a Sinner

Matteo Berrettini scende in campo per primo e lo farà contro Popyrin nell'incontro che prenderà il via orientativamente alle ore 13:10. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), e in chiaro su Rai 2 con il commento di Fiocchetti e Panatta. Streaming con RaiPlay, e per abbonati con Sky Go e NOW.