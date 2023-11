Tapiro a Fedez dopo le accuse di Morgan: “Cacciato per cose gravissime accadute fuori dalla diretta” Valerio Staffelli consegna un tapiro a Fedez dopo le accuse di Morgan che sostiene sia stato lui a pretendere il suo allontanamento da X Factor. Ma l’artista nega: “Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Striscia la notizia in onda questa sera, 22 novembre, Fedez riceverà il suo nono tapiro. L’artista è stato raggiunto dal tapiroforo Valerio Staffelli dopo le dichiarazioni di Morgan secondo il quale Sky sarebbe stata costretta a mandarlo via da X Factor su pressione di Fedez. Una circostanza che il rapper smentisce, spiegando la sua versione dei fatti a proposito di quanto accaduto in diretta e dietro le quinte dell’infuocata puntata che ha preceduto l’estromissione di Morgan dal talent show. “Non è stato mandato via per il ‘vaffa’ ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”, ha dichiarato Fedez. Ed è Striscia la notizia a chiedere a Sky che le immagini in questione siano diffuse per fare chiarezza.

Fedez: “Non ho picchiato Morgan, se non smentisce chiarirà in tribunale”

Fedez ha quindi smentito la circostanza resa nota da Morgan a proposito della presunta aggressione subita dietro le quinte proprio da parte del rapper: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

Fedez: “In disaccordo fin dall’inizio sull’arrivo di Morgan a X Factor”

Il giudice dal talent show di Sky conclude aggiungendo di non essere mai stato favorevole alla presenza di Morgan dietro il bancone dei giudici. Un disaccordo palesato ma ignorato da Sky, circostanza che smentirebbe l’esistenza di una cricca, come sostenuto da Morgan: “Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba ‘messa a tacere’ con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il ‘Licio Gelli’ Fedez e la sua P2”.