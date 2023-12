Tapiro a Fedez, unico a esporsi contro Morgan: “Ho detto quello che sapevo. Gli altri? Scena muta” Tapiro d’Oro a Fedez nella puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 7 dicembre. Valerio Staffelli è tornato a parlare della diatriba tra il cantante e Morgan.

Tapiro d'Oro a Fedez nella puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 7 dicembre alle ore 20:35 su Canale5. Il motivo per cui Valerio Staffelli è tornato a trovare il cantante è sempre lo stesso: la diatriba con Morgan scoppiata a X Factor. In particolare, l'inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci, ha rimarcato come Fedez sia stato l'unico a esporsi contro Morgan: "Ambra ha detto che non ha ricevuto minacce, Francesca che Morgan è stato regolarissimo e Dargen non sa niente". La replica di Fedez.

Solo Fedez si è esposto contro Morgan, la replica del cantante

Fedez, dunque ha ricevuto l'ennesimo Tapiro d'Oro. A Valerio Staffelli, che rimarcava come sia stato l'unico a esporsi, ha replicato: "Sono l'unico che vi ha detto quello che sapeva, anche se gli altri hanno fatto scena muta. Forse dovevo stare zitto pure io". Quindi ha passato la palla a Sky, perché ritiene che sia la produzione a dovere spiegare perché si è giunti alla decisione di fare a meno di Morgan a X Factor: "I motivi reali del licenziamento di Morgan li sanno loro. Sky non è stata chiara, ma non sono io a dover chiarire". Così, Fedez ha ricevuto l'undicesimo tapiro, raggiungendo Pippo Baudo al sesto posto in classifica.

Cosa ha detto la giuria di X Factor su Morgan

Vediamo cosa hanno dichiarato gli altri giurati ai microfoni di Valerio Staffelli nelle passate puntate di Striscia la Notizia. Ambra Angiolini ha assicurato di non avere ricevuto nessuna minaccia da Morgan come si era vociferato: "Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto". Dargen D'Amico, invece, ha dichiarato: "Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto. Se è vero che ha stalkerizzato qualcuno del cast? Io questo non lo so".