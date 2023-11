Belen Rodriguez è ospite di Mara Venier a Domenica In dopo il forfait ad Alessandro Cattelan Le prossime puntate di Domenica In dense di ospiti attesissimi. Clamoroso il ritorno di Fedez in Rai, che avrebbe sciolto il nodo con la tv pubblica. Domenica 26 novembre sarà ospite in studio Belen Rodriguez, che affiderà a Mara Venier il racconto della sua vita privata e del suo futuro professionale.

A cura di Giulia Turco

Dopo il forfait ad Alessandro Cattelan su Rai 2 lo scorso settembre, Belen Rodriguez sarà ospite sulla rete ammiraglia nel salotto di Mara Venier a Domenica In domenica 26 novembre. La showgirl argentina, lontana dagli schermi da alcuni mesi a causa dell’addio a Mediaset, riparte da un’intervista particolarmente attesa nel salotto domenicale alla quale affiderà il racconto della sua vita privata e del suo futuro professionale.

Cosa racconterà Belen Rodriguez a Domenica In

L'ultima volta a Domenica in per lei era stata nel 2021, ai tempi della gravidanza di Luna Marie. Stando a quanto riporta Davidemaggio.it la showgirl avrebbe raggiunto l’intesa con la Rai per prendere parte a Domenica In, saltata lo scorso settembre quando la sua partecipazione era stata anticipata. D’altronde gli ultimi mesi non sono stati semplici per Belen, che ha attraversato un periodo difficile da un punto di vista privato. Dopo l’addio a Mediaset infatti aveva raccontato di aver perso parecchio peso, preoccupando i fan. La sua serenità l’ha ritrovata tra le braccia di Elio Lorenzoni, il fidanzato con il quale oggi avrebbe intenzioni serie. Che Belen non abbia intenzione di affidata a zia Mara il racconto di un matrimonio imminente? Ospiti della puntata, domenica 26 novembre Laura Pausini e Antonio Albanese.

Mara Venier registrerà l’intervista a Fedez

Le prossime puntate di Domenica In saranno dense di ospiti attesissimi. Clamoroso il ritorno di Fedez in Rai, che avrebbe finalmente sciolto il nodo con la tv pubblica dopo l’intervista a Belve saltata su Rai 2. La rete aveva fatto sapere che il no al rapper era avvenuto per scelte editoriali da parte dell’azienda. Roberto Sergio si era riconciliato con l’artista, assicurando al pubblico un suo ritorno in Rai, arrivato anche prima del previsto. “Fedez non è stato epurato, avrà spazio in futuro, il problema è che non sono stati definiti i rapporti dopo il Primo Maggio e Sanremo, quando non ha brillato”, aveva fatto sapere l’ad. Come apprende Fanpage.it, il rapper sarà in studio da Mara Venier domenica 26 novembre per registrare, subito dopo la diretta, un’intervista che andrà in onda la domenica successiva, ovvero il 3 dicembre.