Belen Rodriguez visibilmente dimagrita: “Ho perso 7 chili, sono stati mesi davvero complicati” Gli ultimi mesi per la showgirl sono stati segnati da turbolenze sentimentali e da stravolgimenti sul piano professionale. Ecco perché, come lei stessa racconta ad una fan, anche la sua salute ne avrebbe risentito. “Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.

A cura di Giulia Turco

Belen sta vivendo un nuovo amore al fianco di Elio Lorenzoni, l’imprenditore che ormai è entrato a far parte non solo della sua vita familiare, ma anche dei racconti social che la showgirl argentina condivide con i suoi follower. Eppure gli ultimi mesi per lei non sono stati semplicissimi, dalle turbolenze sentimentali agli stravolgimenti sul piano professionale e la sua salute sembra averne risentito.

Le foto di Belen dimagrita preoccupano i fan

Sono gli ultimi scatti di Belen, pubblicati da Whoopsie, che la mostrano particolarmente dimagrita in giro per le strade di Milano. Gli outfit sempre impeccabili, i capelli in ordine e il make up che non rivela alcuna piega nei sentimenti, ma c’è a chi non sfugge un alone di malessere. “Bella, ma dimagrita tantissimo”, le fa notare una fan tra i commenti. La showgirl non perde l’occasione per chiarire il suo stato d’animo. “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati”, rivela rispondendo al commento e mostrandosi come sempre trasparente rispetto alla sua vita privata. “Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.

Gli stravolgimenti nella vita di Belen

Belen sarebbe dunque sulla strada del miglioramento, sia da un punto fisico che mentale. La sua stabilità emotiva sembra corrispondere alla relazione con Elio Lorenzoni, con il quale trascorre il tempo libero in famiglia. La nuova separazione da Stefano De Martino tuttavia continua ad essere un mistero e non è chiaro quali siano i motivi che hanno portato i due all’allontanamento. Il conduttore d’altronde non ha perso tempo a versare lacrime ed è stato immortalato in compagnia di una nuova giovane fiamma. Anche sul fronte professionale Belen ha affrontato diversi cambiamenti, con il contratto a Mediaset che non è stato rinnovato. Questa stagione salta per lei l’impegno nella squadra di Tu Sì Qui Vales, così come la conduzione de Le Iene, che sarà totalmente rinnovata.