Belen Rodriguez non starebbe bene, la mamma si prende cura di lei mentre Luna Marì è con gli zii Belen Rodriguez non starebbe attraversando un bel periodo. Stando alle ultime indiscrezioni, la showgirl argentina avrebbe lasciato la figlia Luna Marì con gli zii Cecilia e Ignazio, mentre mamma Veronica Cozzani sarebbe corsa a prendersi cura di lei. Di recente, ha poi dato buca ad Alessandro Cattelan nel suo show e ha fatto sapere di aver perso 7 chili.

A cura di Elisabetta Murina

"Belen non sta bene". Così Fabrizio Corona, ospite di Domenica In, ha parlato dell'ex fidanzata in una lunga intervista con Mara Venier. Per l'ex re dei paparazzi, la showgirl non starebbe passando un bel periodo. E, infatti, diversi elementi confermano questa strada, dalla mancata partecipazione a Stasera C'è Cattelan per motivi di salute all'aver perso 7 chili negli ultimi mesi, apparendo visibilmente dimagrita sui social. A questi, ora, se ne aggiungono altri.

Luna Marì con gli zii, Veronica Cozzani si prende cura di Belen

Stando a quanto riporta Tgcom24, Belen Rodriguez non sta bene. Di recente, infatti, ha dato buca ad Alessandro Cattelan per problemi di salute, anche se il conduttore ha messo in dubbio che fosse davvero questa la ragione, lanciandole una frecciatina in diretta. In più, pare che nel fine settimana la showgirl argentina abbia lasciato la figlia Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, tra le braccia degli zii Cecilia e Ignazio Moser, mentre Stefano De Martino assisteva alla partita del piccolo Santiago. Una scelta probabilmente dettata dalle sue condizioni in questo momento, non del tutto chiare. In suo soccorso è corsa mamma Veronica Cozzani, che le sarebbe stata accanto tutto il tempo, prendendosene cura. Nel frattempo, sui social o pubblicamente, nessuna parola da parte della diretta interessata.

Gli ultimi mesi di Belen: dai 7 chili persi alle ospitate saltate in tv

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Per ricostruire il tutto occorre fare un passo indietro, alla fine della sua storia d'amore con Stefano De Martino. Era gennaio quando nella vita della showgirl argentina entra un nuovo amore, l'imprenditore Elio Lorenzoni, con cui prima è stata paparazzata diverse volte e poi è uscita ufficialmente allo scoperto. Insomma, mesi di sconvolgimenti in campo sentimentale che avrebbero avuto delle conseguenze anche sul suo fisico. In una foto infatti si era mostrata visibilmente dimagrita, facendo preoccupare i fan. "Ho perso 7 chili, sono stati mesi davvero difficili. Ora sto mangiando come una pazza", aveva commentato sotto uno dei suoi ultimi post.

Poi i recenti sviluppi: ha saltato l'ospitata da Alessandro Cattelan nella prima puntata di Stasera C'è Cattelan. Nonostante fosse tutto confermato, la conduttrice ha dato forfait fornendo come spiegazione "motivi di salute". Il conduttore però non sembra averci creduto del tutto, tanto che le ha lanciato una frecciatina in diretta mostrando al pubblico una sua storia mentre beve un drink. Infine, le parole di Fabrizio Corona che a Mara Venier ha detto: "Belen non sta bene, se io non fossi andato in carcere De Martino non sarebbe mai esistito".