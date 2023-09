Cattelan e la frecciatina a Belen assente per motivi di salute: “La foto con un drink? Sarà all’Asl” Alessandro Cattelan, nella prima puntata di Stasera C’è Cattelan, ha lanciato in diretta una frecciatina a Belen Rodriguez. La showgirl ha annullato la sua partecipazione per problemi di salute, ma la sera prima ha pubblicato su Instagram una storia con un drink. “Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui”, ha ironizzato il conduttore.

A cura di Elisabetta Murina

Martedì 26 settembre, in seconda serata su Rai2, è tornato Alessandro Cattelan con Stasera C'è Cattelan. Nella prima puntata dello show, tra gli ospiti ci sarebbe dovuta essere anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina, però, all'ultimo ha annullato la sua partecipazione perché starebbe poco bene. In diretta, il conduttore non le ha risparmiato qualche frecciatina, dopo aver visto una sua storia Instagram.

La frecciatina di Cattelan in diretta a Belen Rodriguez

In apertura di puntata, Alessandro Cattelan ha annunciato gli ospiti della serata, commentando con ironia l'assenza di Belen e svelando come sono andate realmente le cose. "Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via, in realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero", ha detto.

Il conduttore fa sapere di aver invitato Belen a partecipare come ospite del suo show: lei inizialmente aveva accettato, mostrandosi entusiasta all'idea, poi quando il primo appuntamento con il programma Belve è stato anticipato, ha chiamato dicendo di non poter più venire perché non stava bene. Le parole di Cattelan:

Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti'. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto'. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene.

Il volto di Stasera c'è Cattelan, allora, ha lanciato una frecciatina alla sua mancata ospite: anche se dice di aver creduto ai suoi problemi di salute, una storia che ha condiviso su Instagram il giorno prima l'ha decisamente fatto insospettire. Si tratta di una foto che mostra la showgirl seduta a un tavolo con un drink. "Le auguro di rimettersi, pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera", ha esordito Cattelan. Poi ha continuato con ironia:

Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore.

Belen assente da Cattelan mentre De Martino parla di loro a Belve

Prima che Cattelan parlasse pubblicamente dell'argomento, in campo c'erano diverse ipotesi riguardo l'ospitata saltata di Belen. Una di queste, lanciata da Davidemaggio.it, sosteneva che la showgirl fosse in trattativa con un altro programma Rai, Domenica In di Mara Venier, per parlare della sua situazione sentimentale, dalla rottura con Stefano De Martino alla nuova frequentazione con Elio Lorenzoni.

Non è chiaro dove il pubblico la vedrà per la prima volta, ma è certo che nel frattempo De Martino è stato ospite della prima puntata di Belve. A Francesca Fagnani, ha raccontato della fine dell'amore con Belen, pur senza aggiungere nulla di particolarmente nuove. Alla domanda sulla rottura, il conduttore napoletano ha risposto: