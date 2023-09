Stefano De Martino esce con Martina, le foto della cena romantica: “Hanno passato la notte insieme” Per la prima volta il conduttore è stato pizzicato in dolce compagnia e non si tratterebbe di un’amica. Un’uscita galante, una romantica cena a lume di candela in un ristorante di Milano e una notte trascorsa insieme, nell’appartamento di Stefano. Lei è Martina e sarebbe lontana dal mondo dello spettacolo.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Stefano De Martino ha una nuova fiamma. A rivelarlo è il settimanale Chi che nell’ultimo numero pubblica una serie di scatti rivelatori della vita “segreta” del conduttore, dopo la separazione da Belen Rodriguez. Lo abbiamo visto nelle vesti di papà single, dedicare tempo alla sua famiglia e ai suoi amici, ma dal punto di vista sentimentale sono le prime avvisaglie di quello che potrebbe essere un nuovo amore.

(Foto Chi)

Le foto della serata romantica tra Stefano De Martino e Martina

Per la prima volta il conduttore è stato pizzicato in dolce compagnia e non ci sono scuse, non si tratterebbe di un’amica. Il settimanale Chi racconta di un’uscita galante, di una romantica cena a lume di candela in un ristorante di Milano e di una notte trascorsa insieme, nell’appartamento di Stefano. Le foto dei paparazzi testimoniano che intorno a mezzanotte di giovedì 7 settembre Stefano e Martina escono dal locale dopo aver cenato da soli ad un tavolo per due, salgono in macchina e si dirigono verso casa. La ragazza ne uscirà solo la mattina seguente.

(Foto Chi)

Chi è Martina la nuova fiamma del conduttore dopo Belen

Non era mai successo, dalla notizia della separazione da Belen, che il conduttore venisse colto sul fatto in maniera inequivocabile. Finora si è sempre mosso con la massima discrezione, mentre ora qualcosa sembra essere cambiato, segnale del fatto che entrambi hanno davvero voltato pagina. Per il momento sono pochi i dettagli sulla ragazza, se non il fatto che si chiama Martina. La sua identità è tenuta all’oscuro, ma il settimanale Chi è convinto che non si tratti di una personalità appartenente al mondo dello spettacolo. D’altronde il conduttore, ricorda la rivista, “ha tenuto fede al proposito confessato in passato agli amici e cioè il desiderio di tornare ad incontrare una ragazza che avesse altri interessi”.