Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, amici e non rivali: “Si frequentano per il bene dei figli” Ha destato scalpore il fatto che Stefano e Antonino abbiano iniziato a seguirsi sui social, ma dietro ad un così piccolo gesto ci sarebbe un legame ben saldo, come dimostra il settimanale Chi che ha immortalato un pomeriggio insieme a casa del conduttore: “Santiago e Luna Marì sono legatissimi”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

La nuova storia d’amore di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è ormai ufficiale, ma nel frattempo non si spengono i riflettori sugli ex amanti della showgirl, padri dei suoi due figli, che continuano a far parte della sua vita. Ha destato scalpore il fatto che Stefano De Martino e Antonino Spinalbese abbiano di recente iniziato a seguirsi a vicenda sui social, ma dietro ad un così piccolo gesto ci sarebbe un legame ben saldo, come dimostrano le foto del settimanale Chi.

Antonino Spinalbese a casa di Stefano De Martino

Chi ha immortalato un pomeriggio milanese della famiglia allargata Rodriguez De Martino Spinalbese, quella di cui fanno parte i piccoli Santiago e Luna Marì, che sarebbero legatissimi. Proprio l’amore tra fratelli sarebbe alla base della complicità tra Stefano e Antonino, papà single, che hanno creato un legame speciale per il bene dei due bambini. “Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli, e sono rimasti insieme per tre ore”, racconta il settimanale diretto da Signorini che ha testimoniato il racconto con diverse foto. “Santiago e Luna Marì sono legatissimi e il fatto di averli fatti incontrare per giocare insieme li avrà resi felici”.

Cos’hanno in comune Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

“Per capire come abbiano fatto a diventare amici, basterebbe conoscerli”, continua, “perché oltre a Belen, hanno molte cose in comune”. Un tempo rivali in amore, la loro presenza si è intervallata nella vita della showgirl argentina. È da Stefano che Belen è tornata, dopo aver concluso la sua storia con il padre di Luna Marì, che ai tempi del ritorno di fiamma si era detto tutto sommato sereno: “Spero che stiano insieme per sempre, per il bene dei nostri figli”. D’altronde hanno sempre rispettato il ruolo dell’altro, nel contesto di vita familiare che si è venuto a creare. “Anche Stefano ha apprezzato il modo in cui Antonino, quando stava con Belen, ha rispettato i suoi spazi e il suo ruolo di padre”. In più, i due avrebbero parecchio in comune, soprattutto come valori e principi. “Sono due ragazzi di cuore, molto legati alla famiglia d’origine, sono due padri attenti e presenti”, racconta il settimanale Chi. Entrambi, tra l’altro, sono originari di Torre del Greco. Poi uno è cresciuto a La Spezia, l’altro a Torre Annunziata.