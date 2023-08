Stefano De Martino ricambia il “segui” di Antonino Spinalbese, gli ex di Belén Rodriguez si alleano Stefano De Martino ha deciso di ricambiare il “segui” ricevuto su Instagram da Antonino Spinalbese. I due ex compagni di Belén Rodriguez hanno cominciato ad avvicinarsi a qualche settimana dall’inizio delle storia tra la conduttrice argentina ed Elio Lorenzoni.

A cura di Stefania Rocco

La mossa social di Antonino Spinalbese, che aveva piazzato uno strategico “segui” sul profilo Instagram dell’ex rivale in amore Stefano De Martino, non è passata inosservata. Sono decine quelli che hanno cominciato a parlarne sui social e la discussione sembra essere destinata a diventare ancor più animata dal momento che il conduttore Rai ha deciso di ricambiare il “segui”. Da qualche ora, infatti, Stefano ha iniziato a seguire Antonino stabilendo l'inizio di quella che sembrerebbe essere destinata a diventare una interessante alleanza, almeno per gli appassionati di cronaca rosa.

Intanto Belén Rodriguez esce allo scoperto con Elio Lorenzoni

A questo quadro d’insieme cominciato con l’insospettabile vicinanza tra Spinalbese e De Martino si è aggiunto da piche ore un altro interessante tassello: Belén, proprio oggi, ha deciso di uscire allo scoperto accanto a Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno. La carrellata di foto che compone il suo ultimo post su Instagram sembra essere quasi una provocazione da parte della conduttrice argentina che, infatti, scrive nella caption: “1,2,3….scatenatevi”. Belén ha specificato che l’ultima foto risale a 10 anni prima, a simboleggiare il fatto che i due si conoscono da tempo.

Stefano De Martino sarebbe single

A differenza di Belén, De Martino non ha ancora voltato pagina. Il conduttore Rai, reduce dall’ennesima separazione con la compagna, ha preferito mantenere un basso profilo. Accanto a lui non compare alcuna donna nuova, nonostante le indiscrezioni che lo volevano legato alla modella Beatrice Vendramin. A confermare che il conduttore sarebbe single è stato un like strategicamente piazzato dalla sorella Adelaide sotto un post partito dal profilo del settimanale Chi in cui si assicurava che l’ex ballerino, nonostante i silenzi sull’argomento, fosse in realtà single.