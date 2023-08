“Stefano De Martino è single, non ha alcuna nuova fiamma”, lo garantisce la sorella Adelaide Stefano De Martino non ha alcuna nuova compagna. A garantirlo, attraverso un like, è la sorella Adelaide che appare particolarmente informata a proposito della vita privata del conduttore Rai.

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino non avrebbe alcuna nuova compagna. Lo lascia intendere la sorella Adelaide, da sempre molto vicina al conduttore Rai. Incinta del suo primo figlio, Adelaide ha lasciato un like sotto il post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi che rimanda all’ultimo servizio fotografico che ha avuto per protagonista Stefano. Nella didascalia che accompagna le foto del servizio, in particolare, si fa riferimento proprio al fatto che Stefano non si accompagni ad alcuna nuova fidanzata: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”. E tra i like spunta quello della sorella Adelaide.

Le indiscrezioni sul flirt con Beatrice Vendramin

Si sono susseguite per giorni le indiscrezioni a proposito di un presunto flirt in corso tra Stefano e la modella Beatrice Vendramin. Ma stando a quanto lascia intendere Adelaide, tra i due non ci sarebbe nulla di romantico. A legarli sarebbe esclusivamente un’amicizia, come testimoniato dalle foto dei due insieme in barca scattate proprio dal settimanale Chi questa estate. Stefano e Beatrice non erano soli. Ad accompagnarli c’era il gruppo di amici con i quali hanno trascorso la loro gita in barca.

Belén Rodriguez ancora con Elio Lorenzoni

Se Stefano è single, la ex moglie Belén Rodriguez sembrerebbe essersi innamorata. La showgirl e conduttrice tv è stata fotografata in più di un’occasione insieme all’imprenditore Elio Lorenzoni, sua ultima fiamma. L’imprenditore sarebbe già diventato importante nella vita della showgirl, tanto da averla spinta a presentarlo alla sua famiglia. Elio, per il momento, ha mantenuto il più stretto riserbo a proposito della loro relazione. Ha perfino blindato il suo profilo Instagram affinché nessuno riuscisse a recuperare informazioni sul suo conto.