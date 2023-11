Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 18 e domenica 19 novembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

I salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti a riaprire nel weekend di sabato 18 e domenica 19 novembre. Su Canale5 il nuovo doppio appuntamento con Verissimo vedrà tantissimi ospiti. Dopo lo stop forzato causa Covid, Domenica In dovrebbe andare regolarmente in onda il 19 novembre. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 18 e domenica 19 novembre

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo. Sabato per la prima volta, la conduttrice Mediaset intervisterà l'astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a passeggiare nello spazio e prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale. Ospiti in studio nella stessa puntata anche Bobby Solo, l'attrice Giuliana De Sio e Serpil Tamur, nota per essere Azize, la "nonnina" della soap "Terra Amara". Dal Grande Fratello arriverà in studio Giselda Torresan, pronta a raccontarsi nella prima intervista dopo l'eliminazione dal reality.

Domenica 19 novembre Silvia Toffanin avrà in studio Fabio Volo, tornato in libreria con il nuovo libro, Tutto è qui per te. A Verissimo arriverà anche il carisma di Paolo Bonolis, al via su Canale 5 con la nuova edizione di Ciao Darwin. E ancora, in studio ci saranno il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, Diletta Leotta, neo mamma della piccola Aria, e Dalila Di Lazzaro.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In dovrebbe andare regolarmente in onda domenica 19 novembre. Mara Venier, dopo il Covid, dovrebbe tornare in onda con una nuova puntata del suo varietà ricca di ospiti. Scrive TvBlog in studio ci sarà Teo Mammuccari, comico e conduttore televisivo, nonché protagonista dell'edizione in corso di Ballando con le stelle. Proprio sul programma di Milly Carlucci, la conduttrice aprirà il suo tradizionale talk: in studio, si legge, dovrebbero esserci Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Guillermo Mariotto e Rossella Erra. A Domenica In dovrebbero arrivare anche gli attori di Un Professore 2, Alessandro Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio nella sesta puntata di Che Tempo Che Fa, in onda sul NOVE dalle 19.30, avrà in studio Achille Lauro, pronto a cantare il nuovo singolo Stupidi ragazzi. Attraverso un post Twitter, è stata annunciata anche la presenza di Antonio Albanese, tornato alla regia con Cento domeniche.