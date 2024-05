Perché Angelina Mango è fuggita dopo aver cantato “Imagine” all’Eurovision: il pianto dietro le quinte Con un video pubblicato sui suoi canali social, Angelina Mango spiega perché si è allontanata velocemente dalla sala stampa dell’Eurovision 2024 dopo avere cantato Imagine: “Non volevo che l’attenzione si concentrasse sul mio pianto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo ore di speculazioni, è stata Angelina Mango a fare chiarezza a proposito di quanto accaduto poche ore fa nella sala stampa degli Eurovision Song Contest 2024. La cantante, apparentemente senza alcun motivo, aveva raggiunto i giornalisti in attesa nello spazio antistante i fornelli di ingresso per lanciare un messaggio di pace e cantare, con l’accompagnamento della sola chitarra, la celebre canzone di John Lennon. Terminata l’esibizione, si era velocemente allontanata verso i camerini dando l’impressione di essere arrabbiata per motivi non noti. In realtà, ed è lei stessa a spiegarlo, a spingerla a spostarsi a passo di carica era stata la necessità di nascondere l’emozione che cantare quella canzone aveva provocato.

Ripresa dietro le quinte mentre abbraccia la manager e amica Marta Donà tra le cui braccia sembra piangere, Angelina ha spiegato i motivi del repentino allontanamento dalla sala stampa: “Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale. Sono corsa via perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace. Oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità”.

Per Angelina Mango quelli in corso sono gli ultimi momenti dedicati alle prove in attesa della finalissima degli Eurovision Song Contest 2024 che si terrà dalla Malmö Arena questa sera. La cantante vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo rappresenta l'Italia con la canzone "La noia". La sua partecipazione al contest è stata gravata da due episodi che hanno rischiato di rendere maggiormente accidentato il suo percorso: la mail interna diffusa per errore poco prima che cominciasse il festival e l'errore tecnico della Rai che, al termine della seconda semifinale dell'Eurovision, ha spoilerato i numeri del televoto italiano, svelando il 40% del pubblico aveva votato per Israele.