Grande Fratello, Giselda Torresan eliminata: chi sono i nominati della 17° puntata Giselda Torresan è stata la concorrente che ha perso al televoto nella puntata del 6 novembre 2023. Ha dovuto quindi abbandonare la casa del GF. In nomination: Ciro Petrone, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Giampiero Mughini e Massimiliano Varrese.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello del 6 novembre 2023, Giselda Torresan è stata eliminata. La concorrente ha perso al televoto che vedeva protagonisti Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi e Angelica Baraldi. Nel 17esimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in scena il confronto tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi, poi Beatrice Luzzi ha incontrato il suo ex, Alessandro Cisilin, padre dei suoi figli. Non solo: Mirko Brunetti ha riabbracciato la sua fidanzata Greta, che è tornata nella casa infastidita per il comportamento del ragazzo nei confronti di Angelica. Quest'ultima, poi, ha rivisto il fidanzato Riccardo dopo due mesi di lontananza.

Chi è uscito nella puntata del 6 novembre, le percentuali

Nella puntata del 6 novembre 2023, il concorrente meno votato al televoto è stata Giselda Torresan. La ragazza ha dovuto, quindi abbandonare la casa del Grande Fratello. Queste le percentuali dell'esito del televoto:

Giampiero: 25,60%

Giuseppe: 23,49%

Alex: 22,25%

Angelica: 14,44%

Giselda: 14,22%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello, spazio alle nomination palesi e segrete. Davanti agli altri concorrenti, il primo a iniziare è Massimiliano che fa il nome di Ciro, Giuseppe indica invece Massimilaino, mentre Rosy sceglie Grecia. È il turno di Vittorio che nomina Ciro, così come Grecia, Paolo e Jill. Ciro ricambia il voto di Vittorio e Letizia nomina a sua volta Ciro, così come Giampiero.

È poi il momento delle nomination segrete da parte degli immuni. Beatrice fa il nome di Letizia, mentre Anita quello di Ciro. Mirko indica Giuseppe, così come Angelica e Alex. L'ultima a esprimersi è Fiordaliso che fa il nome di Giampiero. I concorrenti in nomination, più votati, sono quindi: Ciro, Vittorio, Grecia, Letizia, Giuseppe, Giampiero e Massimiliano.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 6 novembre

La diciassettesima puntata del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi dopo le frasi a lei rivolte nelle ultime settimane. Beatrice Luzzi, protagonista di un "triangolo" con Massimiliano e Giuseppe, ha riabbracciato il suo ex, Alessandro Cisilin, entrato in casa per farle una sorpresa. Alex ha ricevuto un videomessaggio dalla mamma, Marialuisa: "Siamo orgogliosi di te".