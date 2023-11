Giampiero Mughini dopo il caso Angelica: “Sono ancora offeso e furibondo, non ci posso credere” Si continua a parlare della battutaccia di Giampiero Mughini ad Angelica e la casa si divide. Cesara Buonamici: “Da uomo quale sei, Giampiero, non puoi non capire il dispiacere di quella ragazza”.

Il caso Mughini tiene ovviamente banco nella puntata del Grande Fratello del 6 novembre. Quando Giampiero Mughini ha detto ad Angelica "hai un futuro da zoccola", si è chiaramente spaccata a metà la casa con gli inquilini che si sono divisi in due gruppi. Era stato già bacchettato settimana scorsa da Signorini, quando Giampiero Mughini aveva spiegato: "Io adoro Angelica ma se uno non facesse una battutaccia, di tanto in tanto. Non ci posso credere". Angelica ha sofferto tantissimo: "Io non mi ci rivedo, mi sento offesa e ci sto male". Anche Cesara Buonamici lo bacchetta nella puntata del 6 novembre: "Da uomo quale sei, Giampiero, non puoi non capire il dispiacere di quella ragazza". Giampiero Mughini spiega: "Angelica col tempo adorerà la propria sfrontatezza".

La posizione di Giampiero Mughini

Giampiero Mughini ha ribadito la sua posizione: "Le parole sono neutre ma vengono caricate a seconda del peso che tu gli dai. La mia era una battutaccia. Se lei si è risentita, mi scuso. Sono stato accusato di non usare la lingua italiana in una precisa circostanza. Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita come stasera". E il suo stato d'animo attuale:

C'è ancora più indignazione perché capisci che alla mia età sentirmi dire di mancare rispetto a una ragazza giovane, mia amica, mia cara amica, io credo che non si possa sentire cosa più ignobile. Sono offeso e furibondo.

La posizione di Angelica

A questo punto, Alfonso Signorini torchia Angelica: "Nella casa pensano che se tu fossi stata davvero indignata, non ti saresti seduta accanto a lui". Angelica spiega così: "So benissimo che lui non pensa queste cose di me e so benissimo che quella mano è un segno di scusa. Io non mi aspettavo che uscisse tutto questo". Beatrice Luzzi non è convinta e pensa che Angelica sta recitando la parte della vittima: "Sicuramente lei ha avuto questa preoccupazione per la famiglia, ma mi aspettavo che spezzasse una lancia nei confronti di Giampiero capendo quali erano le intenzioni sue. Sarebbe stata una persona generosa, ma la puntata è stata molto dura per Giampiero". La replica: "Mi dispiace che Beatrice abbia insinuato del vittimismo. Per me è stato comunque uno shock".