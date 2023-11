Mughini bacchettato da Signorini per la battutaccia ad Angelica, lui: “Se non le facessi sarei muto” Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre si torna a parlare della parola, piuttosto offensiva, che Giampiero Mughini ha rivolto ad Angelica Baraldi. Il giornalista non crede che la ragazza possa esserci rimasta male, trattandosi di una battutaccia, ma viene bacchettato da Alfonso Signorini.

A cura di Ilaria Costabile

Nel corso della puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre, si è parlato dello scambio avvenuto tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi durante la festa di Halloween tenutasi nella casa. La gieffina è stata apostrofata in modo offensivo dal giornalista che, tra l'altro, le aveva già riferito come le sue movenze durante il ballo fossero volgari, procurando un certo dispiacere nella ragazza. Quando Alfonso Signorini è quindi intervenuto per farglielo notare, il noto volto tv sembrava piuttosto allibito dal discorso, per lui, però, non c'è stata alcuna ammonizione.

Mughini dice ad Angelica di ballare in modo volgare

In una clip mandata in onda da Alfonso Signorini si assiste ad un dialogo tra Giampiero Mughini e Angelica, al quale è presente anche Mirko Brunetti. L'argomento della conversazione ruota attorno alle movenze della gieffina, che fino a poco tempo prima era intenta a ballare: "Ti muovi bene, questo è evidente, ma fai sovente una mossa che risulta volgare" dice il giornalista, a cui è Brunetti a rispondere: "Io credo che la volgarità sia una parola lontanissima da Angelica", l'altro quindi replica:

Proprio per questo glielo faccio notare. È vero che la volgarità è nell'occhio di chi guarda, ma tu devi tener conto di quest'occhio, poi tu fai della tua vita, del tuo corpo e del tuo ballo quello che vuoi. A mio giudizio corri questo pericolo, poi te ne puoi infischiare altissimamente. È una mossa che potresti attenuare.

Il confronto tra Mughini e Angelica Baraldi

Da questo video, il conduttore prende spunto per introdurre la questione della battuta rivolta ad Angelica che ha suscitato non poche reazioni anche sui social. Il conduttore fa notare a Mughini come la sua esternazione sia stata fuori luogo e il giornalista reagisce d'impeto dicendo:

Ma non diciamo assurdità, non diciamo cose contro la natura degli essere umani, io adoro Angelica, era una battutaccia, ma se uno non facesse battutaccie vuol dire che è muto, hai capito? Non diciamo cose assurde. Ma non ci posso credere, non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo.

La ragazza, tirata in ballo da Signorini, conferma la versione del conduttore ammettendo di essersi stranita quelle parole: "Sinceramente ci sono rimasta male e lui lo sa, di fatti, per mezz'ora, un'ora sono rimasta un po' giù di morale. Diciamo che sono parole un po' pesanti nei confronti di una ragazza, quindi ci sono rimasta male".

Mughini, però, sembra non voler capire quale sia il punto della faccenda e continua a mantenere il punto fermo: "Non dire assurdità, è una battutaccia, si chiamano battutaccie, servono ad insaporire lo stare assieme, altrimenti sarebbero tutte cose che io non amo, invece, non amo la gran quantità di pianti che state assommando in questa puntata, perché penso che i pianti nella vita si riservino a due, tre, quattro avvenimenti". Angelica, quindi, risponde dicendo la sua: "Ma non ho pianto per questa cosa, ma diciamo che non mi ci rivedo ad essere una poco di buono, né ballare in modo volgare".

La strigliata di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici

Interviene anche Alfonso Signorini che, pur non mettendo in atto nessun provvedimento nei confronti del concorrente, non esita a dire la sua in merito all'uso di una parola così esplicita:

Giampiero con grande franchezza ti devo dire, ok, capiamo, chi ti conosce lo sa, tu dai alle battutaccie il valore che la battutaccia ha, ma non puoi negare che alcune di queste possano generare nelle persone a cui sono rivolte dei sentimenti negativi o anche di risentimento. Ma anche per una ragazza, sentirsi dire "hai una carriera da zoccola, alla grande" non credo sia bello da ricevere.

Il giornalista ribatte: "Ma io non penso affatto che sia così, è una battutaccia, ce l'ha scritto in fronte che lo sia", dallo studio Signorini incalza: "Ma io sono sicuro che per te lo sia, e che non ci sia alcuna intenzione, è il gusto per la boutade, però capisci che una ragazza che si sente dare della zoccola ci resta male, sono franco e te lo dico che è così". Nel discorso interviene anche Cesara Buonamici che, unica finora, fa notare al concorrente di avere un trattamento in qualche modo privilegiato rispetto agli altri inquilini