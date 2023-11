Mughini ad Angelica al GF: “Hai un futuro da zo***la”, lei: “Mi stavo per mettere a piangere” Angelica Baraldi, durante la festa di Halloween organizzata nella casa del Grande Fratello, ha avuto uno scambio poco piacevole con Giampiero Mughini che l’ha apostrofata utilizzando un termine piuttosto offensivo nei confronti della gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello le feste sono all'ordine del giorno e quale occasione migliore se non Halloween per lasciare liberi i gieffini di divertirsi. Non tutto ciò che accade tra le mura di Cinecittà, però, rientra nel perimetro del divertimento, come dimostra l'esternazione di Giampiero Mughini nei confronti di Angelica Baraldi. L'atleta, infatti, si è anche confidata con Vittorio Menozzi, rivelando di aver trattenuto le lacrime dopo aver sentito le parole pronunciate dal giornalista.

La frase offensiva di Giampiero Mughini

Durante la cena a tema Halloween, durante la quale i gieffini hanno potuto sfoggiare accurati travestimenti, accompagnando il tutto con musica e alcolici, è avvenuto uno scambio tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi che ha pietrificato gli inquilini presenti. Il giornalista guardando la gieffina le dice: "Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così", lei piuttosto sorpresa risponde solo dicendo: "Giampi", quasi a volerlo rimproverare e Mughini riconferma quanto detto con: "Ma sì, ma dai". Ciro Petrone, seduto al suo fianco, cerca di smorzare il momento prendendo il bicchiere di fronte al noto volto tv e dicendo: "Togliamo il vino da qui che è meglio".

Lo sfogo di Angelica dopo la frase di Mughini

Angelica poco dopo ha raccontato l'accaduto a Vittorio Menozzi, con il quale non ha nascosto il suo dispiacere nell'aver sentito quello che, a tutti gli effetti, aveva l'aria di non essere un complimento e che Mughini ha pronunciato senza rendersi conto di poter offendere la gieffina. Angelica, quindi, ha detto all'amico:

Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”

Sembrerebbe, però, che non ci sia stato alcun chiarimento tra i due e che Angelica abbia deciso di incassare l'episodio senza avere un confronto con Mughini, nonostante si sia sentita offesa.