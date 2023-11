Come sta Mara Venier positiva al Covid: “Maledetto virus, l’ho preso forte. Bisogna stare attenti” Mara Venier rompe il silenzio social dopo lo stop di Domenica In di ieri, domenica 12 novembre 2023. “Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte” ha dichiarato in un video condiviso su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier positiva al Covid ieri, domenica 12 novembre, non è potuta andare in onda, in diretta, con il suo varietà di Rai Uno. La puntata di Domenica In è stata sostituita da "Il meglio di" per permettere alla conduttrice di riprendersi: "Ho preso un Covid bello forte" ha spiegato in un video aggiunto come post nelle ultime ore.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier ieri sera ha rotto il silenzio social per tranquillizzare i fan di Domenica In. Tornerà domenica prossima in diretta su Rai Uno, ora è impegnata a prendersi cura della sua salute. "Ciao a tutti. Allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte. Pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito il Covid" ha spiegato in un video aggiunto sul suo profilo Instagram. "Sono sicura che domenica prossima sarò in diretta di nuovo. Volevo ringraziare tutti per i messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, grazie di cuore per l'affetto. Sto Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene" ha poi concluso.

Cosa è andato in onda al posto di Domenica In

La puntata di Domenica In ieri, domenica 12 novembre, non è andata in onda. Prevedeva la presenza di tantissimi ospiti, da Teo Mammuccari agli attori Alessandro Gassmann, Damiano Gavino, Nicolas Muapas, Greta Scarano e tanti altri volti noti dello spettacolo e del panorama musicale italiano. La positività al Covid della padrona di casa, Mara Venier, ha costretto il varietà a slittare la sua messa in onda: al suo posto è stato trasmesso un "Il meglio di", una puntata contenente un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni dell'edizione in corso del programma.