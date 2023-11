Mara Venier positiva al Covid, la puntata di Domenica In del 12 novembre non andrà in onda La puntata di Domenica In prevista per il 12 novembre non andrà in onda. La conduttrice Mara Venier è risultata positiva al Covid. Il programma sarà sostituito con “Il meglio di”.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier positiva al Covid, salta Domenica In

Salta la puntata di Domenica In prevista per domenica 12 novembre. Come riportano AdnKronos e TvBlog, la conduttrice è risultata positiva al Covid. L'appuntamento con il programma del pomeriggio domenicale di Rai1 prevedeva tantissimi ospiti, tra cui attori, cantanti e concorrenti di Ballando con le stelle. Da quanto si apprende, la puntata sarà sostituita da Il meglio di Domenica In, che andrà in onda dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Mara Venier positiva al Covid, come sta la conduttrice di Domenica In

TvBlog ha contattato Mara Venier che ha confermato di avere contratto il Covid. Secondo quanto riportato, la conduttrice avrebbe avuto dei sintomi influenzali che si sono fatti via via più intensi: "Una indisposizione che si è rivelata più grave del previsto, dopo che negli scorsi giorni i sintomi influenzali si sono fatti sempre più pesanti. Oggi la conferma di aver contratto il Covid". E quanto alle sue condizioni di salute, TvBlog fa sapere: "Mara Venier ha già iniziato le cure al fine di rimettersi al più presto. L’abbiamo sentita combattiva come sempre e con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico".

Gli ospiti previsti per la puntata di Domenica In che non andrà in onda

La puntata di Domenica In prevista per il 12 novembre prevedeva la presenza di tantissimi ospiti. In studio era atteso Teo Mammucari, l'attore è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Ma anche gli attori Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas che avrebbero parlato della seconda stagione della fiction Un Professore al via dal 16 novembre. Greta Scarano, invece, avrebbe presentato la fiction Circeo, in onda su Rai1 martedì 14 novembre. Ospiti anche gli artisti Mario Biondi e Nino D’Angelo. E, infine, il ritorno in tv di Don Antonio Mazzi.