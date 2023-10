Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier: domenica 15 ottobre in tv Chi sono gli ospiti della puntata del 15 ottobre di Mara Venier a “Domenica In”. A seguire andrà in onda “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini: tutti i protagonisti di domenica 15 ottobre 2023.

Riapre il salottino di Mara Venier, quello di Domenica In per la puntata in onda domenica 15 ottobre sempre su Rai1. La nostra amata ‘zia' intervisterà anche questa settimana personaggi dal mondo dello spettacolo, della musica italiana ma anche d'attualità tra cui tutti i giudici di Ballando con le stelle per promuovere la nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Ospite speciale: Pierfrancesco Favino.

Gli ospiti di Mara Venier domenica 15 ottobre

La puntata di Domenica In di domenica 15 ottobre 2023 vedrà tanti ospiti. Tra questi, nel salotto di Mara Venier sono attesi i giudici di Ballando con le stelle al completo: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tra gli ospiti ci saranno anche i Me contro Te per presentare "Vacanze in Transilvania". Ospiti musicali: Paola e Chiara. Grande ospite Pierfrancesco Favino, l'attore che sarà presto al cinema con Comandante, racconterà alcuni aspetti della sua vita privata.

Pierfrancesco Favino tra gli ospiti di Domenica In

Gli ospiti di "Da noi a ruota libera" di Francesca Fialdini

Come di consueto, a seguire dopo Domenica In andrà in onda la trasmissione di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera. La quinta puntata vedrà avvicendarsi i seguenti ospiti: Alessandro Preziosi per parlare di “Aspettando Re Lear”, lo spettacolo, adattamento della tragedia shakespeariana, di cui firma anche la regia e che vede sul palcoscenico le opere del Maestro Michelangelo Pistoletto; Bianca Guaccero, attrice e conduttrice che dal 23 ottobre sarà la padrona di casa di “Liberi Tutti”, il nuovo programma, in onda in prima serata su Rai2, ambientato nel mondo delle Escape Room, con Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia; Maria Chiara Giannetta che è tornata a vestire i panni della giovane consulente della polizia in “Blanca 2”, la serie in onda in queste settimane su Rai1. Tra gli ospiti anche l'ex atleta paralimpico Diego Gastaldi.