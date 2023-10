Gli ospiti Domenica In con Mara Venier: domenica 8 ottobre in tv Chi sono gli ospiti della puntata dell’8 ottobre di Mara Venier a “Domenica In”. A seguire andrà in onda “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini: tutti i protagonisti di domenica 8 ottobre 2023.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier è pronta a riaprire le porte del suo salotto domenica 8 ottobre 2023. A Domenica In la conduttrice, meglio nota come "la zia d'Italia", intervisterà personaggi dello spettacolo e della musica italiana tra cui Giancarlo Magalli e Loretta Goggi, voce di Maledetta Primavera, oggi giudice di Tale e Quale Show.

Gli ospiti di Mara Venier domenica 8 ottobre

La puntata di Domenica In dell'8 ottobre vedrà in studio tanti ospiti. Nel salotto di Mara Venier ci sarà Giancarlo Magalli, reduce dalla malattia che lo ha colpito alcuni mesi fa, interverrà per raccontare come ha superato questo difficile momento grazie all’affetto della sua famiglia. La zia d'Italia intervisterà anche Loretta Goggi, la cantante e giudice del programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show 2023. La sorpresa musicale di questa settimana sarà Tommaso Paradiso, il cantautore romano che ha lanciato il nuovo album, Sensazione stupenda. Accompagnato dalla sua band, si esibirà con il suo ultimo singolo “Blu ghiaccio travolgente” e con un medley dei suoi successi. Gabriele Cirilli, inoltre, interverrà per condurre un quiz sui 70 anni di storia della Rai, che avrà come protagoniste Loretta Goggi e Mara Venier. A seguire un talk sui fatti della settimana che avrà come protagonisti: Flavio Vento, Valerio Scanu, Alba Parietti, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.

Flavia Vento (foto Instagram)

Gli ospiti di "Da noi a ruota libera" di Francesca Fialdini

Dopo Domenica In, domenica 8 ottobre torna Francesca Fialdini alla conduzione di "Da noi a ruota libera". La quarta puntata del programma vedrà Pierpaolo Spollon, l'attore, ora in tv tra i protagonisti della fiction Bianca 2. Ospite della puntata, si legge su TvBlog, anche Claudio Bisio, in sala dal 12 ottobre con il film L’ultima volta che siamo stati bambini. La Fialdini accoglierà in studio per un'intervista anche gli attori Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis, Vincenzo Sebastiani, Lorenzo McGovern Zaini. È prevista la presenza anche di Nunzia De Girolamo, in attesa di debuttare il 10 ottobre con Avanti popolo, che andrà in onda nel martedì di Rai3. Tra gli ospiti di Da noi a ruota libera domenica 8 ottobre anche l'astrobimbo Gabriele Ciancuto.