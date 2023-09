Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in tv Chi sono i protagonisti del weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin e Mara Venier nei loro programmi di Canale 5 e Rai 1, Verissimo e Domenica In.

A cura di Gaia Martino

Parte il weekend ricco di intrattenimento televisivo: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 tornano gli appuntamenti con Verissimo e Domenica In, i programmi di successo condotti da Silvia Toffanin e Mara Venier in onda su Canale5 e Rai1. Tanti ospiti sono pronti a raccontarsi e a rilasciare dichiarazioni esclusive: ecco chi saranno i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Silvia Toffanin con il suo Verissimo. Nel doppio appuntamento del weekend la conduttrice regalerà ai telespettatori dichiarazioni e interviste esclusive. Sabato 30 settembre, nel suo salotto, accoglierà Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, la coppia che ha da poco inaugurato la nuova edizione di Striscia la notizia. Poi avrà in studio Sandra Milo, tra le protagoniste del grande cinema italiano. Sarà ospite del primo appuntamento del weekend anche Claudio Bisio, l'attore e comico che debutta come regista con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”. Per gli appassionati di "Terra Amara", la Toffanin inviterà Kerem Alışık, l’attore turco che nella soap di Canale 5 interpreta il personaggio di Fekeli. E ancora, ci saranno i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo e la coppia di Temptation Island 2023, Isabella e Manuel.

Domenica 1 ottobre a Verissimo ci sarà la star del nuoto italiano, Federica Pellegrini, in dolce attesa della sua prima figlia. Silvia Toffanin ospiterà in studio Romina Power, poi Lino Banfi, la coppia di amici e colleghi composta da Nek e Francesco Renga e infine Cristiano Malgioglio, attuale giudice di Tale e Quale Show.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Come di consueto, Mara Venier è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salotto della domenica pomeriggio più famoso d'Italia. Tanti i protagonisti attesi, dalla musica al mondo della tv, che si racconteranno chiacchierando con la Zia Mara. Nell'attesa di sapere chi saranno i personaggi di domenica 1 ottobre l'appuntamento con Domenica In è sempre alle ore 14.