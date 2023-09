Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 16 e domenica 17 settembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin e Mara Venier nei loro programmi di Canale 5 e Rai 1, Verissimo e Domenica In.

A cura di Gaia Martino

È alle porte un nuovo weekend ricco di ospiti, interviste esclusive e intrattenimento, di Canale 5 e Rai 1. Domenica 17 settembre 2023 riparte con una nuova edizione Domenica In, il varietà di Mara Venier che vedrà tantissimi volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, in studio. Torna, invece, il doppio appuntamento con Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo, la cui ripartenza è stata già segnata la scorsa settimana. Ecco chi saranno tutti i protagonisti dei due programmi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 16 e domenica 17 settembre

Sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna in onda Verissimo con Silvia Toffanin che avrà in studio nuovi e interessanti ospiti. Per i fan di Terra Amara, la soap di Canale5, sabato ci sarà l'intervista esclusiva a Uğur Güneş, attore turco che veste i panni del personaggio Ylmaz. Oltre lui, nello stesso appuntamento, ci sarà Micaela Ramazzotti, attrice premiata al Festival del Cinema di Venezia per il suo primo film da regista "Felicità", poi ancora Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi, Alena Seredova e Orietta Berti.

Domenica 17 settembre a Verissimo ci sarà invece Murat Ünalmış, attore di Terra Amara che recita nei panni di Demir. Poi ancora Emanuele Filiberto di Savoia, Iva Zanicchi e Barbara Palombelli, appena tornata in onda con la nuova stagione di Forum, e per la prima volta ospite di Verissimo ci sarà Edwige Fenech, attrice francese naturalizzata italiana.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ritorna in onda su Rai Uno con il suo Domenica In dopo le vacanze estive: il 17 settembre riaprirà le porte del suo varietà con tantissimi ospiti, musica e intrattenimento. La zia degli italiani avrà in studio Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso lo scorso 31 agosto da un minorenne armato dopo una lite. Altri ospiti saranno I Pooh, Carlo Verdone, il regista Matteo Garrone, poi la band The Kolors, Matteo Bocelli.