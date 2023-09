Micaela Ramazzotti vince il premio spettatori a Venezia 2023: “Bisogna lottare per la felicità” Il film d’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, “Felicità”, è il vincitore del Premio degli spettatori – Armani Beauty. L’attrice al pubblico: “L’infelicità può durare a lungo ma bisogna lottare tanto, lottare sempre per la felicità”.

A cura di Gaia Martino

Questa sera si è conclusa l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: dopo il red carpet, è arrivato il momento delle premiazioni. A Micaela Ramazzotti è andato il Premio degli spettatori per Felicità, il suo primo lavoro da regista. Ha portato a Orizzonti extra un film che racconta la storia di una famiglia disfunzionale: l'attrice e regista sul palco non è riuscita a trattenere l'emozione. "Ci ho messo l'anima per fare questo film".

Il discorso di Micaela Ramazzotti vincitrice del Premio degli spettatori – Armani Beauty

"Ringrazio i miei figli Jacopo e Anna", ha detto commossa Micaela Ramazzotti dopo aver ricevuto il premio. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi vogliono bene ora e in questo momento. Ci ho messo l'anima" ha continuato prima di dedicare il film a "chi sta vivendo nell'infelicità della propria vita". Con la voce rotta dal pianto ha concluso:

L'infelicità può durare a lungo ma bisogna lottare tanto, lottare sempre per la felicità, cosa di cui noi tutti abbiamo bisogno.

Il film, una produzione Lotus con Rai Cinema, in sala da giovedì 21 settembre distribuito da 01, vede la Ramazzotti protagonista di un dramma familiare con Max Tortora, Anna Galiena, Sergio Rubini e Matteo Olivetti.

Tutti i premi della Mostra del Cinema di Venezia

Il Leone d'Oro al miglior film è andato a Poor Things di Yorgos Lanthimos, il Leone d'Argento – Gran premio della giuria a Evil does not exsist di Ryusuke Hamaguchi. Erano 23 i titoli in lizza quest'anno per l'ambito premio Leone d'Oro, assegnato da una giura composta da grandi esponenti della settima arte: dal presidente il premio Oscar Damien Chazelle, alla regista Jane Campion, ex vincitrice del Leone d'Oro con Il potere del Cane, fino all'unico membro italiano, il regista Gabriele Mainetti. Questi tutti i premi assegnati: