Margherita Mazzucco da L’amica geniale a Venezia ’80: al Festival brilla coperta di paillettes Ieri sera al Festival del Cinema si è tenuto il NuovoImaie Venice Award 2023 e tra gli ospiti c’era Margherita Mazzicco, alias Lenù de L’amica geniale: ecco cosa ha indossato per l’arrivo in Laguna e per la sfilata sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Venezia '80 è arrivato quasi al termine, questa sera si terrà la cerimonia di chiusura e verrà eletto il film vincitore dell'ambito Leone d'Oro. Le premiazioni, però, sono già cominciate: ieri sera, ad esempio, si è tenuto il NuovoImaie Venice Award 2023, evento a cui hanno partecipato innumerevoli star più o meno famose. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Margherita Mazzucco, meglio conosciuta come la Lenù de L'amica geniale. La giovane attrice è cresciuta e col suo stile riesce a fare invidia anche alle dive internazionali: ecco cosa ha indossato per l'arrivo in Laguna e per la sfilata serale sul red carpet.

L'arrivo a Venezia col completo a righe

Margherita Mazzucco è cresciuta, sono ormai lontani i tempi di Lenù de L'amica geniale e ora riesce a fare concorrenza alle dive internazionali. Ieri è arrivata al Lido nel pomeriggio di ieri e fin dal primo momento ha puntato su un appariscente effetto sparkling. Si è affidata alla stylist Paola De Cegli, che per la sua esperienza veneziana ha scelto due diversi look scintillanti, entrambi firmati Missoni. Il primo è un completo in maglia sui toni del grigio con pantaloni palazzo e cardigan oversize, decorato all-over con delle righe orizzontali a zig-zag tempestate di paillettes. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali di Jimmy Choo, una clutch bag micro e un collier rigido con diamanti e pietre preziose.

Margherita Mazzucco in Missoni

Margherita Mazzucco è una diva scintillante

È stato però per il red carpet serale che Margherita Mazzucco è riuscita a dare il meglio si lei. Ancora una volta ha puntato sulla Maison Missoni, preferendo ai pantaloni un lungo abito da sera in pieno stile diva. Ha infatti indossato uno slip dress dalla silhouette fasciante, con le spalline sottile e la scollatura generosa, la sua particolarità? È tempestato di paillettes bianche e silver che formano delle righe irregolari lungo tutto il tessuto. Sandali col tacco alto in tinta, pendenti con i cristalli e make-up smokey-eyes che ha esaltato gli occhi azzurri e profondi: Margherita è cresciuta, ha lasciato nell'armadio gli abiti vintage della sua Lenù e ora è pronta per conquistare i red carpet internazionali.