Ronn Moss arriva Venezia: Ridge Forrester di Beautiful sfila con la moglie (e il cane nella borsa) Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima del film Hors-Saison (Out Of Season) e ad attirare le attenzioni dei media è stato Ronn Moss, meglio conosciuto come Ridge Forrester di Beautiful: ha sfilato sul red carpet con sua moglie e con il cagnolino nella borsetta.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è arrivata quasi al termine, stasera si terrà la cerimonia di chiusura e si scoprirà il nome del film vincitore di quest'anno che si aggiudicherà l'ambito Leone d'Oro. Nell'attesa del grande evento, le star continuano a infiammare i red carpet con i loro look glamour, appariscenti e sensuali durante le prime internazionali. Ieri, ad esempio, in occasione dell'anteprima di Hors-Saison (Out Of Season) ad attirare le attenzioni dei media è stato Ronn Moss, meglio conosciuto come Ridge Forrester di Beautiful: ecco il dettaglio insolito che ha lasciato senza parole i fan della nota soap.

I look coordinati di Ronn Moss e Devin DeVasquez

Ronn Moss è tornato a Venezia: essendo uno dei volti più amati e conosciuti della tv italiana, per lui quello con il Festival del Cinema è un appuntamento fisso e non sorprende che praticamente ogni anno sfili in versione divo sul red carpet dell'evento. Ieri sera ha partecipato alla prima del film Hors-Saison (Out Of Season) con la moglie Devin DeVasquez, diventando protagonista di un adorabile ritratto familiare. Lui ha indossato un elegante smoking blu notte con panciotto coordinato, camicia bianca e papillon nero, mentre lei ha optato per un lungo abito da sera Couture di Jennifer Tattanelli, un modello a sirena sempre in blu ma col bustier ricamato color panna.

Ronn Moss in smoking, Devin DeVasquez in Jennifer Tattanelli

Il cane di Ronn Moss sul red carpet di Venezia

Per Ronn Moss e sua moglie Devin DeVasquez non si tratta della prima volta insieme a Venezia, anzi, praticamente ogni anno calcano il red carpet fianco a fianco, dando prova di essere una coppia unita e affiatata nonostante il tempo che passa. Questa volta con loro c'era però un "ospite speciale", il cagnolino di famiglia, ovvero il chorkie MrPrince. L'attore di Beautiful non lo ha portato in braccio, ha preso ispirazione da Paris Hilton con i suoi chihuahua e lo ha trasportato in una borsetta a spalla di pelle nera. Naturalmente ha fatto in modo che il cucciolo avesse il musetto a favore di fotografi, così da dare vita a degli adorabili ritratti familiari.

Leggi anche Jessica Chastain vestita di paillettes è la diva del red carpet al Festival di Venezia