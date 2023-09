Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia: l’arrivo al Lido è col completo di pizzo bianco Look in pizzo total white per Elisabetta Gregoraci, tornata a Venezia in occasione del Festival del Cinema.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

"Venezia, dove la magia incontra l’incanto": con queste parole Elisabetta Gregoraci ha annunciato su Instagram il suo arrivo al Lido. È tornata in un luogo del cuore, che ama particolarmente e che le regala sempre grandi emozioni. In città è da diversi anni ospite fissa del Festival del Cinema e ci sarà anche per questa 80esima edizione della kermesse. Pochi giorni fa aveva condiviso con i follower il momento fatidico della scelta dell'abito per il red carpet, che ovviamente non ha mostrato. Ora i fan sono curiosissimi di scoprire con cosa sfilerà.

Elisabetta Gregoraci torna a Venezia

Anche quest'anno Elisabetta Gregoraci è ospite del Festival del Cinema. Nel 2021 per il red carpet del film Freaks Out ha incantato con un abito da sera da vera principessa, avvolta in una nuvola: un look da favola. Nel 2022 ha cambiato registro, puntando su un outfit da dark lady: una mise total black con maxi spacco. Per l'arrivo in Laguna, l'anno scorso ha scelto il pizzo seguendo il trend dell'intimo in vista, un completo in tre pezzi effetto vedo-non vedo firmato Ermanno Scervino. E in effetti quella scelta ha molto di simile a quella fatta per l'arrivo di oggi a Venezia.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Elisabetta Gregoraci sceglie ancora il pizzo

Come l'anno scorso, anche stavolta per l'arrivo a Venezia la showgirl ha puntato su un total look di pizzo firmato Ermanno Scervino, una Maison di cui indossa spesso le creazioni nelle occasioni speciali e alle serate di festa. Stavolta ha optato per un corpetto strapless strutturato abbinato a gonna longuette a vita alta dalla linea dritta, con orlo del fondo frastagliato.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Il completo bianco presenta una trama floreale. I due capi costano rispettivamente 980 euro e 1740 euro per un totale di 2260 euro. Sandali nude con tacco alto per la 43enne, che ha completato il look con una borsa della stessa nuance. Immancabili le file di bracciali ai polsi, un must have dei suoi outfit: spiccano quelli personalizzati col suo nome e quello del figlio Nathan. Ora i fan non vedono l'ora di vederla sul fatidico tappeto rosso.