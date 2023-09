Georgina Rodriguez infiamma Venezia 2023: a chi è ispirato l’abito rosso con guanti da diva Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima di Enea, il nuovo film di Pietro Castellitto. Tra gli ospiti che vi hanno partecipato c’era anche Georgina Rodriguez, che ha infiammato il red carpet con un sinuoso abito rosso ispirato a una pellicola iconica.

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, dove le star che calcano il red carpet fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di più glamour ed eleganti delle serate. Ieri si è tenuta la prima di Enea, il film diretto da Pietro Castellitto, e, al di là dei numerosi ospiti italiani che hanno sfilato a pochi minuti dalla proiezione, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Georgina Rodriguez. Arrivata in Italia nel pomeriggio, ha fatto la sua apparizione trionfale in Laguna solo in serata, infiammando il tappeto rosso con un abito total red che non poteva passare inosservato, il motivo? Era un omaggio a un film iconico degli anni '90.

Chi ha firmato l'abito rosso di Georgina Rodriguez

Il Festival di Venezia sembra essere un appuntamento fisso per Georgina Rodriguez, tornata in Laguna per la quinta volta dall'inizio della sua carriera a oggi. Arrivata in mattinata a bordo del jet privato che da sempre l'accompagna in giro per il mondo, la sera ha partecipato alla prima del film Enea. Ha affidato il suo look allo stylist Dav Martens, che per l'occasione l'ha trasformata in una diva in rosso fuoco: la modella ha infatti indossato un lungo e sinuoso abito Couture firmato Vetements by Guram Gvasalia in collaborazione con Elie Saab. Si tratta di un appariscente modello a sirena con maxi strascico, drappeggio sul punto vita e generosa scollatura a V contornata dalle spalline che cadono morbide sulle spalle.

Georgina Rodriguez in Vetements x Elie Saab

L'omaggio al film iconico degli anni '90

Il dettaglio che in molti hanno notato? Il vestito di Georgina Rodriguez sembrava essere un chiaro omaggio a quello indossato da Julia Roberts in Pretty Woman, per la precisione nella scena della sua prima serata all'opera con Richard Gere. A rendere la similitudine ancora più evidente sono stati i guanti bianchi in pieno stile diva che hanno completato il look fiammante, gli stessi che anche Julia/Vivian sfoggiava nell'iconico film degli anni '90.

Julia Roberts in Pretty Woman

Naturalmente Georgina non ha rinunciato ai gioielli preziosi e scintillanti, tutti firmati Pasquale Bruni, primo tra tutti il maxi collier rigido di diamanti e rubini che ha abbinato a bracciali e anelli della stessa serie (portati sopra i guanti). Anche lei ha seguito il trend dei capelli effetto bagnato, il più amato di questa edizione del Festival, completando così la trasformazione in diva senza tempo.