Jessica Chastain vestita di paillettes è la diva del red carpet al Festival di Venezia Nella penultima serata del Festival del Cinema di Venezia, occhi tutti per Jessica Chastain, diva del red carpet vestita di paillettes.

A cura di Giusy Dente

Jessica Chastain a Venezia 2023

Volge al termine il Festival del Cinema di Venezia, kermesse giunta alla sua edizione numero 80, un'edizione che anche quest'anno ha portato in Laguna i maggiori rappresentanti internazionali del settore cinematografico. Eppure sull'evento ha gravato moltissimo lo sciopero di Hollywood. Sceneggiatori e attori membri del sindacato Sag-Aftra sono in conflitto con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers dal 14 luglio. Ecco perché in molti hanno scelto di non essere presenti: per far sentire forte e chiaro la loro voce di protesta. Tra i principali assenti Bradley Cooper, Luca Guadagnino, Michael Fassbender. Nella penultima serata tra le dive che hanno sfilato sul red carpet anche Jessica Chastain.

Jessica Chastain protesta a Venezia

Jessica Chastain ha scelto di partecipare al Festival del Cinema di Venezia per presentare il film in concorso di cui è protagonista insieme a Peter Sarsgaard: Memory di Michel Franco. Ma allo stesso tempo di mettere un focus ben visibile sullo sciopero in corso a Hollywood. Ecco perché al suo arrivo a Venezia ha sfoggiato una T-shirt manifesto che fa riferimento proprio alla situazione in corso. Ne ha parlato anche in conferenza stampa, in cui si è detta fortunata e felice del suo lavoro, ma al tempo stesso convinta che servano riforme per contratti più giusti e tutele per evitare abusi di potere.

Jessica Chastain in Gucci

Il look da diva di Jessica Chastain

Messi da parte T-shirt manifesto e minigonna, per la sfilata serale sul red carpet della kermesse l'attrice ha dato il meglio di sé, incantando tutti con la sua bellezza, esaltata da un look elegantissimo, da vera diva. La 46enne ha puntato su un abito da sera a maniche lunghe firmato Gucci interamente ricoperto di paillettes, in una nuance metallizzata tra l'oro e il bronzo, degradanti dal chiaro allo scuro scendendo verso il basso. Si tratta di una creazione personalizzata.

Jessica Chastain con gioielli Bulgari

Vertiginosa la scollatura a V. Ha aggiunto un paio di scarpe con tacco alto, anche queste a effetto metallizzato, ma coperte dall'orlo del vestito, con strascico appena accennato. Per impreziosire l'outfit, Jessica Chastain ha scelto le creazioni Bulgari: ha lasciato il collo nudo, optando per un paio di orecchini pendenti e diversi anelli.

Jessica Chastain

Per il grande evento, l'attrice è stata vestita dalla stilista delle celebrità Elizabeth Stewart (che ha lavorato con Cate Blanchette, Viola Davis, Julia Roberts, Amanda Seyfried). C'è lei dietro tutti i look più memorabili della Chastain sul tappeto rosso, compreso quello sfoggiato ai Tony Awards, anche quello firmato Gucci, il brand di cui è testimonial.