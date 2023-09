Elisabetta Gregoraci a Venezia ’80 con l’abito scultura: la scollatura rivela una “conchiglia” d’oro Ieri al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima di Lubo e tra gli ospiti c’era anche Elisabetta Gregoraci. Ha seguito il trend degli abiti scultura, rivelando una coppa a forma di conchiglia attraverso la scollatura.

L'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si avvicina al termine, il prossimo sabato ci sarà la cerimonia di chiusura e si scoprirà il nome del film vincitore dell'ambito Leone d'Oro. Fino ad allora, però, continueranno le prime e verranno sempre accompagnate da parate di star che sfilano sul red carpet. Ieri, ad esempio, c'è stata première di Lubo, la nuova opera di Giorgio Diritti, e ad attirare le attenzioni dei fotografi è stata una degli ospiti, Elisabetta Gregoraci. Dopo essere arrivata al Lido in pizzo total white nel pomeriggio, per la serata ha seguito il trend degli abiti scultura.

Chi ha firmato l'abito scultura di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è tornata al Festival del Cinema di Venezia: per lei si tratta di una sorta di appuntamento fisso dopo le vacanze estive e ogni anno riesce a sorprendere i fan con dei look sensuali e trendy. Per sfilare sul red carpet a pochi minuti dalla proiezione del film Lubo ha seguito la moda degli abiti scultura con una sinuosa e originale creazione firmata Luana Polimeni. Si tratta di una sensuale sirena di seta satinata total black, fa parte della collezione Haute Couture chiamata Oroscenza e vuole essere un omaggio alla forza delle donne. Ha la gonna che fascia la silhouette, lo strascico e le maniche lunghe ma la sua particolarità è la coppa d'oro rigida a forma di conchiglia che viene "distrattamente" rivelata dalla scollatura morbida e profonda.

Elisabetta Gregoraci in Luana Polimeni

Elisabetta Gregoraci con gioielli gold

A completare l'outfit da sera di Elisabetta Gregoraci non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali con le fascette incrociate, mentre per quanto riguarda i gioielli ha coperto gli immancabili bracciali preziosi con le maniche dell'abito. L'acconciatura raccolta con i ciuffi sottili che cadono sui lati del viso, invece, rivela dei mini cerchi intrecciati e doppi total gold. Trucco dai toni naturali ma con smokey eyes, fare da diva e sorriso smagliante a favore di fotografi: Elisabetta Gregoraci ancora una volta è riuscita a catalizzare l'attenzione dei presenti, dando prova di non avere nulla da invidiare alle star internazionali.

