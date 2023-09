Benedetta Porcaroli è la regina bon-ton di Venezia ’80: maxi fiocco e zeppe gold per il red carpet Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato il film Enea e sul red carpet non poteva mancare la protagoniste femminile Benedetta Porcaroli. Per la tradizionale sfilata ha puntato sul rosso: ecco chi ha firmato il suo look chic e bon-ton.

Continua l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che fino al prossimo 9 settembre vedrà diversi registi e attori di fama internazionale presentare i loro attesissimi film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di Pietro Castellitto, figlio di Sergio, che in serata ha partecipato alla prima del suo Enea con il cast al completo. A spopolare col suo stile chic e bon-ton è stata una delle protagoniste, Benedetta Porcaroli, che col suo abito total red è riuscita a fare concorrenza anche a Georgina Rodriguez: ecco cosa ha indossato per la tradizionale sfilata sul tappeto rosso.

Chi ha firmato l'abito rosso di Benedetta Porcaroli

Benedetta Porcaroli è una delle protagoniste di Enea, il film presentato a Venezia da Pietro Castellitto nel quale interpreta Eva, la ragazza di cui si innamora il personaggio principale. Non poteva mancare, dunque, alla prima che si è tenuta ieri sera al Lido e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

Benedetta Porcaroli in Prada

Sotto consiglio della stylist Sarah Grittini, si è affidata all'eleganza di Prada, Maison che ha firmato per lei un abito rosso custom made dall'animo glamour e chic. Si tratta di un modello con gonna lunga e a ruota, scollo a barca ma con sideboob in vista e schiena nuda, la sua particolarità? Un maxi fiocco che si trasforma in strascico sulla parte posteriore che ha aggiunto un ulteriore tocco bon-ton all'outfit.

L’abito col maxi fiocco

Benedetta Porcaroli con le zeppe sul red carpet

A completare il look da red carpet di Benedetta Porcaroli non potevano mancare dei dettagli scintillanti: ha abbinato l'abito rosso a dei décolleté total gold (sempre di Prada) con maxi tacco e zeppa, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per dei pendenti intrecciati tempestati di diamanti di Pomellato. L'attrice ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre in fatto di make-up ha puntato su dei toni estremamente naturali con labbra rosa pallide, effetto smokey beige-dorato sugli occhi e un tocco di illuminante sulle guance. Benedetta ha così dimostrato di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile, aggiudicandosi il titolo di regina bon-ton di Venezia '80.