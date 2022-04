Elisabetta Gregoraci in bianco alla festa di Flavio Briatore: il maglione di piume vale oltre 2mila euro Elisabetta Gregoraci era alla festa di compleanno di Flavio Briatore che si è tenuta ieri in una pizzeria milanese. Per l’occasione ha puntato su un look total white con un appariscente maglione di piume (che costa una fortuna).

Ieri è stata una giornata speciale per Flavio Briatore: l'imprenditore ha compiuto 72 anni ed è stato travolto dall'affetto di familiari, fan e persone care. Se nella mattinata si è dato al lavoro, la sera ha festeggiato in una nota pizzeria milanese. Certo, non ha potuto fare nulla di eccezionale visto che il recente intervento al tallone di Achille lo costringe su una sedia a rotelle, ma è stato lieto di brindare con gli amici, il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni dei followers col suo appariscente maglione di piume: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Flavio Briatore riunisce la famiglia per i 72 anni

Flavio Briatore è molto legato alla famiglia nonostante abbia messo fine al suo matrimonio ed è per questo che nelle occasioni importanti non può fare a meno di volere al suo fianco la ex moglie Elisabetta Gregoraci, oltre che il figlio Nathan Falco. Per i 72 anni ha organizzato una cena intima con un ristretto gruppo di amici al Crazy Pizza Milan, dove tra pizze fumanti e brindisi ha avuto la possibilità di passare qualche momento di felicità e spensieratezza dopo l'intervento al tallone di Achille. Non è mancata la torta al cioccolato personalizzata con un messaggio di auguri in suo onore, immortalato dalla Gregoraci per alcuni dolcissimi scatti social.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Il look total white Elisabetta Gregoraci

Quale migliore occasione del compleanno di Flavio Briatore per dare il meglio di sé in fatto di look? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci, che per la festa in pizzeria è "andata in bianco". Ha abbinato un paio di shorts dal taglio classico a un maglione decisamente appariscente firmato Ermanno Scervino.

Il pull di Ermanno Scervino

Si tratta di un modello con le trecce leggermente oversize, la cui particolarità sta nel fatto che è ricoperto di piume di struzzo. Qual è il suo prezzo? Sui siti di moda di lusso viene venduto a 2.364 euro. Non sono mancate le scarpe griffate (anche se riciclate), ovvero i cuissardes neri con i pon-pon di Aquazzura che la showgirl sfoggiò già al GF Vip. In quante imiteranno il suo outfit total white per la primavera?