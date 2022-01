Elisabetta Gregoraci, Capodanno in famiglia: il suo abito di pizzo e piume costa oltre 4mila euro Elisabetta Gregoraci ha passato il primo giorno del 2022 con le persone più importanti della sua vita, il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Per i festeggiamenti in famiglia non ha rinunciato allo stile, sfoggiando un abito bianco griffato in pizzo e piume.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è appena cominciato e le star sono già più scatenate che mai sui social. Nonostante il periodo storico difficile che tutti stiamo vivendo, in molte non hanno perso occasione per documentare con foto e Stories il loro Capodanno all'insegna del glamour. Tra queste c'è stata Elisabetta Gregoraci: ha festeggiato con le persone più importanti della sua vita, ovvero il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore, e non ha rinunciato allo stile. Ecco cosa ha indossato per il suo 31 dicembre passato in famiglia.

Il look di Elisabetta Gregoraci per Capodanno

Quale migliore occasione del Capodanno per osare con un look originale e glamour? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci per i festeggiamenti in famiglia. Come documentato sui social, ha dato il via al nuovo anno in total white, sfoggiando un mini abito firmato Ermanno Scervino. Per la precisione ha scelto un modello piumato dai dettagli in pizzo, caratterizzato da un bustier strapless a balconcino con ferretto (leggermente trasparente) e da una gonna a balze che vede l’alternarsi di piume di struzzo e pizzo per un effetto finale di grande impatto. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 4.100 euro. A completare l'outfit non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo (un paio di sandali silver) e i suoi tanto amati bracciali preziosi e scintillanti.

Il minidress di Ermanno Scervino

Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco e Briatore vestono coordinati

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan della showgirl è che anche i suoi "compagni di viaggio" hanno scelto dei look coordinati al suo. Il figlio Nathan Falco è apparso adorabile in total white con camicia Ralph Lauren, bermuda e sneakers portate con i calzettoni in vista, mentre papà Flavio Briatore ha preferito abbinare la camicia bianca a dei pantaloni neri e a dei mocassini-pantofole. Da diversi giorni i tre sono in un resort di lusso in Kenya e, tra mare cristallino e location da sogno, si stanno godendo al massimo le feste. Le foto della famiglia al completo non sono forse adorabili?