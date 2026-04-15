Tenuta Venissa, la cantina italiana tra le migliori al mondo: il suo vino costa oltre 2mila euro

Si chiama Tenuta Venissa ed è tra le cantine italiane che concorrono per aggiudicarsi il titolo della migliore al mondo ai Wine Travel Awards 2026. Quanto costa un suo vino? Il più raro e prezioso viene venduto a oltre 2mila euro.

Tenuta Venissa

Il turismo enogastronomico è la moda del momento, tanto che sono moltissimi i turisti internazionali che organizzano i loro viaggi in base alle esperienze a tema vino che vogliono provare. A "venire in soccorso" a tutti coloro che vogliono provare una tipologia di vacanza simile sono stati i recenti Wine Travel Awards, che il prossimo 1 maggio annunceranno i vincitori del 2026. Al momento, però, sono già stati rilasciati i nomi in nomination e tra loro spicca un noto nome italiano. Si tratta di Tenuta Venissa, a Venezia, un vero e proprio wine resort che vende preziose bottiglie da collezione.

Quanto costa dormire nel wine resort di Tenuta Venissa

Situata sull'isola di Mazzorbo, vicino a Venezia, Tenuta Venissa è un luogo unico nel suo genere, assolutamente perfetto per organizzare una vacanza a tema vino. Il suo punto forte è il vigneto recitato premiato a livello internazione, al cui interno cresce la Dorona, una varietà autoctona che fu quasi completamente spazzata via da un'alluvione nel 1966. Al suo interno, inoltre, c'è anche un wine resort dotato di 5 camere recuperate dall’antica tenuta e ristrutturate con un design che richiama i colori della laguna. Quanto costa dormire qui? Una doppia comfort viene offerta a poco più di 200 euro a notte, una piccola suite a 300 euro, mentre per le case private sull'isola di Burano si superano i 300 euro.

Tenuta Venissa

I vini più rari e preziosi di Tenuta Venissa

Tenuta Venissa produce personalmente i vini della sua etichetta ma è una varietà in particolare ad attirare le attenzioni degli appassionati. Si tratta del Venissa Bianco, un vino molto ricercato dai collezionisti, del quale vengono prodotte circa 3.000 bottiglie ogni anno. Il più prezioso? Il Venissa Bianco Imperiale del 2018, che sul sito ufficiale della cantina veneziana viene venduto a 2.110 euro a bottiglia. Nato da agricoltura naturale in vigneto, fa parte della prima annata realizzata sotto la guida di Matteo Bisol, il suo punto forte? La sua vinificazione, fatta con fermentazioni spontanee e un imbottigliamento senza filtrazione. Allo stesso prezzo c'è anche la variante rossa, il Venissa Rosso 2016 Imperiale, un vino rosso rubino che trasmette il cuore della Venezia Nativa.

Leggi anche Pasquetta 2026 in vigna, gli eventi per amanti del vino che restano in città