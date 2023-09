Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 23 e domenica 24 settembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin e Mara Venier nei loro programmi di Canale 5 e Rai 1, Verissimo e Domenica In.

A cura di Gaia Martino

Un nuovo weekend è alle porte e così anche Silvia Toffanin e Mara Venier sono pronte a tornare in onda con i loro programmi di intrattenimento in onda su Canale 5 e su Rai Uno. Verissimo è in programma per sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 16.30 e anche questo appuntamento sarà ricco di ospiti e interviste esclusive. Mara Venier domenica 24 settembre andrà in onda, in diretta, con il suo varietà Domenica In: per la seconda puntata della stagione ha riservato un ospite che terrà il pubblico incollato alla tv. In studio ci sarà Andrea Piazzolla. Ecco tutti gli ospiti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 23 e domenica 24 settembre

Sabato 23 settembre 2023 a Verissimo, dalle 16.30 su Canale 5, ci saranno i conduttori della prossima edizione di Tu si que vales, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Poi tornerà l'attore di Terra Amara, Uğur Güneş, per parlare dell'uscita di scena del suo personaggio, Ylmaz, e dei suoi progetti per il futuro. Ci sarà anche Federica Panicucci, pronta a ripartire da lunedì con “Mattino Cinque News”. Silvia Toffanin intervisterà Annalisa Minetti e i neo sposi Gessica Notaro e Filippo Bologni. Nel primo appuntamento del weekend ci saranno anche Gabriela e Giuseppe, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Domenica 24 settembre ci sarà invece l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti, per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore. Silvia Toffanin accoglierà poi in studio Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv, prossimamente su Canale 5 con “Io Canto Generation”. Sarà in studio, con la sua storia e il suo talento, anche Anna Tatangelo. Ospiti a Verissimo anche Luciana Littizzetto e Paola Caruso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Stando a quanto rivelato in esclusiva da TvBlog, a Domenica In domenica 24 settembre Mara Venier intervisterà Andrea Piazzolla, amico e factotum di Gina Lollobrigida, ora sotto processo con l'accusa di "circonvenzione di incapace". Insieme a lui, si legge, dovrebbero partecipare alla puntata anche il noto manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e il giornalista Salvo Sottile. Nella seconda puntata della stagione di Domenica In dovrebbe esserci anche l'attrice Brigitte Nielsen, poi Donatella rettore, Pino Insegno e Francesca Fagnani.