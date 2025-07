video suggerito

La finale di Musicultura in TV, conducono Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio: quando e dove vederla Martedì 15 luglio andrà in onda su Rai2 la finale di Musicultura, il Festival della canzone popolare e d'autore, che si svolge allo Sferisterio di Macerata. La serata sarà condotta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio.

A cura di Ilaria Costabile

La finale di Musicultura, il Festival dedicato alla musica popolare e d'autore, arrivato alla sua 36esima edizione, sarà trasmessa su Rai2. L'appuntamento è martedì 15 luglio in seconda serata e la conduzione dell'evento è stata affidata a Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio.

Gli ospiti della serata finale di Musicultura

Durante la serata si sfideranno gli otto giovani artisti vincitori, che si esibiranno dallo Sferisterio di Macerata, luogo ormai iconico della manifestazione. I giovani cantautori sono Alessandra Nazzaro (Napoli) con Ouverture, Elena Mil (Milano) con La ballata dell’inferno, Frammenti (Treviso) con La pace, Ibisco (Bologna) con Languore, ME JULY (Benevento) con Mundi, Moonari (Roma) con Funamboli, Abat-jour (Rieti) con Oblio, Silvia Lovicario (Nuoro) con Notte.

Non solo musica, ma anche momenti dedicati a chi Musicultura l'ha vinto, facendo della musica il fulcro della sue giornate, come Simone Cristicchi che leggerà Ninna nanna della guerra, poesia di Trilussa, celebrando il ventesimo anniversario della sua partecipazione al Festival che vinse con il brano Studentessa universitaria. Non mancheranno, poi, altri ospiti che si alterneranno con le esibizioni degli artisti su citati, e infatti sul palco accanto ai conduttori saliranno Valerio Lundini, Vinicio Capossela, Riccardo Cocciante, Tricarico, Antonella Ruggiero ed Eugenio Finardi.

Come funzionano le selezioni di Musicultura

I vincitori di Musicultura sono stati scelti attraverso una lunga selezione, iniziata lo scorso novembre, quando sono state ascoltate le oltre duemila canzoni iscritte al concorso. Dopo tre mesi, le 60 proposte più convincenti sono state ascoltate anche dal pubblico durante le Audizioni Live. Si tratta di dieci serate, svoltesi al Teatro Lauro Rossi di Macerata e seguite anche in streaming, grazie al sostegno della Rai che è main partner dell'evento. Alla fine di questi dieci appuntamenti, sono stato scelti 16 artisti finalisti, tra i quali sono stati individuati gli otto vincitori designati dal Comitato Artistico di Garanzia che quest'anno è composto da una folta schiera di artisti da musicisti a registi, passando anche per scrittori: da Claudio Baglioni a Roberto Vecchioni, passando per Vasco Rossi, Carmen Consoli e Giorgia, per arrivare a Sydney Sibilia, Susanna Nicchiarelli e tanti altri. Il vincitore assoluto di Musicultura verrà decretato, poi, dal pubblico dello Sferisterio e si aggiudicherà i 20mila euro del Premio Banca Macerata.